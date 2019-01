Nuotare con i delfini | cose importanti da sapere!

Pogba lotta contro la sua fobia - ha paura dell’acqua : il “Polpo” che non sa Nuotare è un paradosso non da poco : Paul Pogba sta lottando contro una fobia che non inficia il suo rendimento in campo, si tratta della paura dell’acqua Paul Pogba, grande e grosso com’è, ha paura dell’acqua e non sa nuotare. Il “Polpo” non sembra essere il soprannome più azzeccato per il calciatore del Manchester United, il quale però sta cercando di rimettersi al passo grazie allo staff del Manchester United. Secondo quanto rivelato da un ...