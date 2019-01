Assegni con quota 100 più bassi | la flessibilità costa ma per il sistema è necessaria

Blastingnews

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Un solo anno di anticipo in termini di uscita dal mondo del lavoro produce un duplice negativo effetto sui conti pubblici e delprevidenziale, un anno in meno di contributi versati ed un anno in più di pensione erogata al pensionato significano maggiori spese da parte dello Stato. Un solo anno dicevamo, figuriamoci 5 anni come prevede la nuova pensione con100. La richiesta di maggiorenel, alla quale il governo ha risposto con il varo della nuova misura, non può che prevedere riduzioni di assegno per chi sceglierà il nuovo canale di uscita. Lase da un lato prevede maggiori costi per tutto il, risultasia per i lavoratori che a partire dall’ingresso della legge Fornero si sono visti allontanare negli anni la pensione e sia per le imprese per le quali un lavoratore anziano potrebbe essere un peso. Questa in sintesi una ...