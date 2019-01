Arbitri del prossimo turno in Serie A

Chelsea - Sarri all'attacco della Var : 'Gli Arbitri inglesi non sanno ancora usare il sistema'. Pochettino è d'accordo : Strascichi polemici dopo la vittoria del Tottenham sul Chelsea nell'andata della prima delle due semifinali di Coppa di Lega. A Wembley gli Spurs hanno capitalizzato al meglio il calcio di rigore ...

Sconcerti a CM : 'Juve arrogante con Ronaldo - Higuain è il problema del Milan. Giù le mani dagli Arbitri - il Var...' : La verità è che vorremmo l'eliminazione fisica del ruolo dell'arbitro che però, dati alla mano, è la persona più selezionata del mondo del calcio. Gli arbitri sono 50.000 e in serie A ne arrivano 15-...

Arbitri Serie A - le designazioni della 19.a giornata : Arbitri Serie A, I NOMI – La possibilità che l’ultima partita dell’anno non si giochi c’è. Il tutto, in seguito ai fatti di violenza accaduti ieri sera a margine di Inter-Napoli, con gli scontri tra tifosi che hanno portato alla morte di un tifoso interista di 35 anni. 4 i tifosi napoletani feriti, numeri che […] L'articolo Arbitri Serie A, le designazioni della 19.a giornata proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Arbitri Serie A - le designazioni della 18 giornata : Mazzoleni per Inter-Napoli : Arbitri Serie A 18 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitro ha reso noti i nominativi degli Arbitri Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-19. Arbitri Serie A, le designazioni Sarà Paolo Silvio Mazzoleni […] L'articolo Arbitri Serie A, le designazioni della 18 giornata: Mazzoleni per Inter-Napoli ...

Serie A - gli Arbitri della diciottesima giornata : Mazzoleni per Inter-Napoli : La Serie A si prepara al suo primo Boxing Day della storia. Dieci partite nel giorno di Santo Stefano, per una versione inedita del campionato italiano. Il big match della diciottesima giornata si ...

Arbitri Serie A - le designazioni della 17.a giornata : Arbitri Serie A– L’AIA ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la diciassettesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19. In scena la terzultima giornata dell’anno, l’ultima prima di Natale, per poi tornare in campo il giorno […] L'articolo Arbitri Serie A, le designazioni della 17.a giornata proviene da Serie A ...

Delegazione Arbitri incontra il cardinale Montenegro : Si è parlato di integrazione , sport , disabilità , etica , socializzazione tutti argomenti che accumunano la missione di chi si spende per migliorare la società futura . E' stata l'occasione anche ...

Serie A - gli Arbitri della 16.ma giornata : il derby della Mole a Guida : La Lega Serie A ha reso noti i nominativi degli arbitri , degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata di andata del ...

Pasquale Marcello Falcone esordisce in serie A tra gli Arbitri del calcio a 5 : Falcone, Professore aggregato di Economia presso l'università Unitelma Sapienza, è dal 2009 arbitro della Sezione di Foggia guidata dal Presidente Antonello Di Paola. Nel 2014, entra a far parte ...

Champions League - gli Arbitri della sesta giornata delle italiane : Ultima giornata dei gironi di Champions League: "la notte dei verdetti". Ad eccezione della Roma, già sicura di passare come seconda del girone dietro al Real Madrid, tutte le altre italiane si ...

Violenza sugli Arbitri – Sanzioni inasprite : la decisione della FIGC : La FIGC inasprisce le Sanzioni per la Violenza sugli arbitri: le parole del presidente Gravina La Federcalcio ha inasprito le Sanzioni per la Violenza sugli arbitri. La FIGC ha pubblicato oggi, con il Comunicato Ufficiale 19/A, il nuovo impianto sanzionatorio per gli illeciti disciplinari riguardanti la Violenza sugli arbitri. Per la prima volta si è provveduto a disciplinare nel dettaglio, attraverso l’introduzione di un apposito ...

Rugby - 6 Nazioni – Designati calendario e Arbitri delle sfide dell’Italia : Rese note le desigNazioni arbitrali e il calendario per il torneo 6 Nazioni 2019: il torneo prenderà il via il 2 febbraio World Rugby, la federazione internazionale, ha annunciato oggi le desigNazioni arbitrali per il Guinness 6 Nazioni 2019, al via il prossimo 2 febbraio con gli Azzurri impegnati a Murrayfield contro la Scozia, match affidato all’inglese Pearce. In seguito l’Italia ospiterà il Galles in casa il 9 febbraio all’Olimpico ...

Arbitri Serie A : le designazioni della 15a giornata : L’AIA, Associazione Italiana Arbitro ha reso noti i nominativi degli Arbitri Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 15° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-19. Arbitri Serie A, le designazioni Massimiliano Irrati è l’arbitro designato a dirigere il big match, […] L'articolo Arbitri Serie A: le designazioni della 15a giornata proviene da Serie A ...

Serie A - gli Arbitri della quindicesima giornata : Juventus-Inter ad Irrati : Dopo un altro weekend non senza polemiche, c'era tanta attesa per le designazioni arbitrali, in particolare per l'arbitro che sarebbe stato scelto per Juventus " Inter. Non potendola dirigere né ...