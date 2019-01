Xiaomi svela il suo prototipo di smartphone pieghevole

surface-phone

: Lin Bin, presidente e co-fondatore di XiaoMi, ha deciso di condividere un breve video in cui possiamo vedere in azi… - TomsHWItalia : Lin Bin, presidente e co-fondatore di XiaoMi, ha deciso di condividere un breve video in cui possiamo vedere in azi… - pcexpander : Xiaomi svela il suo smartphone flessibile diverso da tutti - Amorne_1979 : 'Xiaomi svela il suo smartphone flessibile diverso da tutti' di Emiliano Contarino - -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Il trend dei dispositivi pieghevoli si sta gradualmente diffondendo all’interno dei laboratori dei maggiori produttori die tablet. Dopo Samsung, è arrivato il turno diIl presidente della compagnia e suo co-fondatore, Lin Bin, ha confermato in un teaser pubblicato su Weibo, la piattaforma di social-network asiatica, lo sviluppo in fase prototipale di un device dotato di un displaynon in due parti bensì addirittura in tre. Rispetto ad alcuni modelli concorrenti trapelati in rete durante i mesi scorsi, questo prodotto sebbene ancora in fase di test risulta piuttosto curato nel software che si autodimensiona in base alle necessità e soprattutto nell’estetica dello chassis: non compare infatti alcun tipo di ingranaggio o cerniera esterna.Lin Bin ha dichiarato che questo progetto è frutto della ricerca e dell’innovazione sperimentata da ...