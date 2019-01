Luxuria | “Adinolfi? Ignorante | campa su omofobia Nessuno deve subire bullismo | che sia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) “Le polemiche sulla mia partecipazione alla trasmissione “Alla Lavagna”, su Rai Tre? Mi hanno fatto rabbia, perché si tratta proprio di pregiudizio e di persone che, in realtà, non hanno visto la puntata, ma che, per il semplice fatto che io sia una trans che parla coi bambini, hanno visto questa cosa come un qualcosa di negativo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ” Un giorno da ascoltare” (Radio Cusano Campus) da Vladimir, che continua: “La settimana prossima, nella stessa trasmissione, ci sarà Daniela Santanché, anche lei, peraltro, indignata per la mia partecipazione. Non capisco perché una come Daniela Santanchè possa andare a parlare in una classe di bambini e una come me non può farlo. Perché Salvini ha potuto partecipare parlando di sovranismo e non posso farlo io parlando di? Dov’è il problema? Pensano per caso che, se una ...