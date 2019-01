Blastingnews

: Gallarate, paziente 30enne si suicida in ospedale: i parenti devastano il pronto soccorso - vincecamaggio : Gallarate, paziente 30enne si suicida in ospedale: i parenti devastano il pronto soccorso - zazoomnews : Gallarate paziente si suicida in ospedale: i parenti devastano il Pronto soccorso - #Gallarate #paziente… - zazoomnews : Gallarate paziente si suicida in ospedale: i parenti devastano il Pronto soccorso - #Gallarate #paziente… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Una tragedia in due atti che ha avuto come conseguenza quella di mandare in tilt ildell’Sant’Antonio Abate di, cittadina in provincia di Varese, dato che i familiari di unhanno devastato la struttura. Tutto è cominciato nella tarda mattinata di martedì, quando un’ambulanza ha trasportato nel nosocomio unche accusava un malore generalizzato, considerato di non grave entità, visto che gli è stato assegnato il codice bianco, quello utilizzato per i casi meno gravi. Ad un certo punto, mentre attendeva il suo turno per le visite, il giovane, che appariva molto agitato, è improvvisamente sfuggito ai controlli, facendo perdere ogni traccia di sé; verso le 14,30, il ragazzo, attualmente in cura al Sert per i suoi problemi legati alla tossicodipendenza, è salito fino al quinto piano dell’edificio per poi lanciarsi nel vuoto, morendo sul ...