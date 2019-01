Firenze | ecco come viene spacciata la droga

J-Ax rapper e stilista/ Pitti Firenze : collezione per i giovani con Vingino - ecco quando verrà presentata : Domani al Pitti di Firenze, c'è grande attesa per J-Ax. Ed infatti il rapper, per la prima volta ha disegnato una capsule per l'azienda olandese Vingino.

Firenze. Ecco il nuovo look di piazza Elia Dalla Costa : nuovo look per piazza Elia Dalla Costa. Infatti si sono conclusi i lavori di riqualificazione della piazza nel Quartiere 3.

Riprese de La Casa di Carta 3 a Firenze il 4 gennaio - il set in centro storico : ecco le location autorizzate : Il nuovo anno inizia con una curiosa novità per gli abitanti del capoluogo toscano: il 4 gennaio si terranno diverse Riprese de la Casa di Carta 3 a Firenze, in pieno centro storico. La voce che circolava in rete si è rivelata fondata: anche l'Italia sarà dunque tra le ambientazioni del terzo capitolo della saga dei rapinatori spagnola creata da Alex Pina e diventata in poco più di un anno la serie più vista su Netflix tra quelle non in ...

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Scritte di Firenze : esclusa la pista dei tifosi bianconeri - ecco l'ipotesi : Un attacco ignobile a Gaetano Scirea e alle vittime della tragedia dell' Heysel , da cui i protagonisti del mondo del calcio hanno subito preso le distanze. Secondo quanto riportato da Il Corriere ...

Renzi pronto al debutto tv : ecco la sua 'guida' a Firenze. Ma c'è anche la politica : E nn mancherà, rivela chi ha avuto modo di vedere tutte le puntate, qualche rifererimento alla politica. Sabato alle 21.25 la prima puntata di #FirenzeSecondoMe . Questi sono i primi due minuti, un ...