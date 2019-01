Condomini con più di 50 anni | a Milano obbligo di verifica sulla sicurezza statica

Liti Condominiali in aumento : tutto quello che c’è da sapere : Le Liti nei condomini in Italia sono una costante e nel 2018 hanno registrato addirittura un tasso di crescita superiore rispetto agli anni precedenti. I casi di Liti derivanti dalla convivenza condominiale sono alla base, infatti, di più di 2 milioni di cause civili pendenti. Naturalmente si parla di una pratica che vede il picco dei casi in alcune aree geografiche ben precise: le regioni che si dimostrano più Litigiose sono il Lazio e la ...

Dimenticano l'albero di Natale acceso : brucia l'appartamento - paura in un Condominio di zona Boccea : Incendio in serata in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via don Carlo Gnocchi in zona Boccea a Roma, abitato da una coppia di anziani. Numerose le chiamate arrivate al NUE 112 di Roma...

Aggredito dai Condomini nella palazzina dove vive : “Sei gay - ti ammazziamo” : Insultato, picchiato e derubato solamente perché è gay. È successo a Leonardo, nel cortile della palazzina di Torino, dove vive con il suo compagno. Il pestaggio è stato compiuto da una decina di ragazzi, preceduto da calci, pugni, insulti di ogni genere. L’episodio è avvenuto il 2 gennaio nel condominio, dove la vittima abita con il suo compagno. L’aggressione è iniziata dopo il rifiuto di una sigaretta del 53enne ad uno dei ...

Aggredito dai Condomini nella palazzina dove vive : ?"Sei gay - ti ammazziamo" : Insultato, picchiato e deribato solamente perché è gay. È successo a Leonardo, nel cortile della palazzina di Torino, dove vive con il suo compagno.L'aggressione è avvenuta il 2 gennaio quando un gruppo di ragazzi, che abiterebbero nel suo stesso condominio, lo ha avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta. Ma quando Leonardo, 53enne, ha risposto di non averle sono partiti calci e pugni, accompagnati dagli insulti: "Brutto ricchione, ti ...

Russia - esplosione Condominio : sale a 24 il numero delle vittime - : I soccorritori sono ancora a lavoro per cercare i dispersi che ammonterebbero a 20, mentre la temperatura nella città di Magnitogorsk, dove è avvenuta la deflagrazione, è crollata a 15 gradi sotto ...

Fiamme circoscritte dai pompieri su un balcone in un Condominio di 18 alloggi a Bra : Incendio su un balcone in una palazzina di 18 appartamenti nella zona di viale Costituzione , vicino alla stazione dei carabinieri, a Bra, in provincia di Cuneo. L'allarme è scattato poco prima delle ...

