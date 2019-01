Solo CR7 va in testacoda | Juve a +9

ilgiornale

: Sulla #Gazzetta in edicola: ?? #Milan salto #Champions ?? Festa #Juve, solo #CR7 non si diverte ?? #Boateng al… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola: ?? #Milan salto #Champions ?? Festa #Juve, solo #CR7 non si diverte ?? #Boateng al… - Pie_Piga : RT @Gazzetta_it: Sulla #Gazzetta in edicola: ?? #Milan salto #Champions ?? Festa #Juve, solo #CR7 non si diverte ?? #Boateng al #Barcellon… - KArthur76 : Quando riesci a convincere il pargolo a vedere la #Juve e #CR7 per la prima volta, ma lui chiede solo di… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Torino Due gol nel primo tempo, tanto per non dare a nessuno l'illusione di poter scivolare sulla classica buccia di banana. Più quello nel finale di Rugani. Contro il Chievo, lantus fa quel che deve nonostante un rigore sbagliato da Ronaldo (il 22esimo su 126 tirati) a inizio ripresa: mette in fretta la partita in discesa grazie al primo gol stagionale di Douglas Costa, la controlla e già prima di metà gara la mette in ghiaccio grazie a un colpo di biliardo di Emre Can. E se fino a quel momento il Chievo aveva fatto il proprio dovere, non si poteva fare altro che prendere atto dell'inevitabile superiorità dei campioni d'Italia. Risultato: Napoli respinto a meno nove, in attesa della trasferta di domenica in casa della Lazio.Del resto era difficile aspettarsi altro: troppo ampia la differenza dei valori in campo, trattandosi della prima contro l'ultima in classifica. Per di più, ...