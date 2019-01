Sempre più milanesi utilizzano il portale del Comune

Risultati Serie C - la classifica : la Ternana Sempre più in crisi - solo un pareggio per il Monza [FOTO] : 1/30 Stefanon Nicoli/LaPresse ...

Mondo del lavoro Sempre più automatizzato : quale futuro per i lavoratori? : L'arrivo dei robot e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale hanno dato il via ad una radicale trasformazione. Il nuovo rapporto realizzato dall'Organizzazione internazionale del lavoro sottolinea ...

Super Smash Bros. Ultimate : si fa Sempre più vicino il primo European Smash Ball Team Cup : Nintendo è fiera di presentare il primo European Smash Ball Team Cup, torneo nel quale si scontreranno le migliori squadre europee di Super Smash Bros. Ultimate.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Nintendo per tutti i dettagli: Read more…

Meghan Markle e quell’indiscrezione Sempre più insistente : “aspetta tre femminucce” : Il pancione sempre più grande sembra confermare le voci che ormai si susseguono da tempo: Meghan Markle aspetta tre gemelli. L’indiscrezione che la Duchessa del Sussex aspetti due femminucce circola da tempo, ma ora, vista anche la forma eccessivamente arrotondata per essere al sesto mese di gravidanza, si parla addirittura di tre royal baby. Sulla vicenda si stanno esprimendo fior di ginecologi o semplici opinionisti, ma la verità è solo una: ...

Ennesimo record per Fortnite : nel 2018 ha fatto registrare i più alti ricavi di Sempre nella storia dei videogiochi : 2,4 miliardi di dollari. Sì, avete capito bene, tanto è il bottino di entrate - riferisce Gamingbolt - fatto registrare dall'imperatore dei free to play, Fortnite. Ovviamente stiamo parlando del solo 2018. In pratica, nell'arco di un anno il titolo Epic Games ha incassato la più alta cifra di sempre per un videogioco, infrangendo l'Ennesimo record.Tra gli acquisti di nuove skin, emote e quant'altro, i giocatori hanno dimostrato una dedizione e ...

Prima tripla doppia in NBA per Doncic : è il secondo più giovane di Sempre : Nella sfida persa contro i Milwaukee Bucks, Luka Doncic ha realizzato la sua Prima tripla doppia in NBA: è il secondo più giovane di sempre Nonostante la sconfitta subita contro i Milwaukee Bucks per 116-106, c’è un giocatore dei Dallas Mavericks che può abbozzare un sorriso. Stiamo parlando, ovviamente, di Luka Doncic, il giovane talentino sloveno che ha fatto innamorare tutti i tifosi dei Mavs a suon di prestazioni da urlo. Nella ...

Diseguaglianze e povertà : i paperoni mondiali Sempre più ricchi - l'allarmante rapporto Oxfam : Interessanti le parole di Winnie Byanyima, direttore esecutivo di Oxfam International: "il crescente divario tra ricchi e poveri ostacola la lotta contro la povertà, danneggia l'economia e alimenta ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer resta prima; Lisa Vittozzi - seconda - è Sempre più vicina : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

La voce della Politica Tragedia Genova - Ugl : " Sempre più formazione e prevenzione" : inaccettabile che ancora si continui a perdere la vita sul posto di lavoro nel 2019. L'ennesimo incidente mortale avvenuto quest'oggi in Ansaldo Energia, dove un operaio 42enne è rimasto schiacciato ...

MICHELE PECORA/ Video - canta 'Era lei' : 'Il mio sogno è lo stesso di Sempre' - Ora o mai più 2019 - : Il cantante MICHELE PECORA sarà tra i concorrenti della seconda edizione di 'Ora o mai più', il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1.

Andrea Damante Sempre più vicino a Fedez : l’ex tronista entra in Newtopia : Andrea Damante entra a far parte della Casa discografica di Fedez Andrea Damante entra ufficialmente a far parte della Casa discografica di Fedez, creata nell’anno 2013 insieme a J-ax. L’ex tronista di Uomini e Donne è sempre più vicino al marito di Chiara Ferragni. Già in passato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis si era […] L'articolo Andrea Damante sempre più vicino a Fedez: l’ex tronista entra in Newtopia ...

PRESENTATO IL GUINNESS SEI NAZIONI 2019. O'SHEA : 'TORNEO PIU' COMPETITIVO DI Sempre' : Ci sono giocatori reduci dallo scorso Mondiale, dove ci siamo confermati tra le prime otto squadre al Mondo, e altri giovani promettenti. Abbiamo le qualità giuste per competere a questo livello e ...

Alzheimer - arriva il test del sangue per diagnosticarlo : vaccino Sempre più vicino : L’Alzheimer è una delle patologie neurodegenerative più invalidanti nel nuovo millennio per il quale ancora non è stata trovata una vera e propria cura. Sebbene siano infatti diverse le terapie che permettono di rallentarne i sintomi, non si ha ancora un rimedio definito. E pertanto si lavora su due fronti: da un lato la diagnostica preventiva, attraverso un test del sangue in grado di individuare la malattia prima della comparsa dei ...

Rugby 6 Nazioni - O Shea 'Sarà il torneo più impegnativo di Sempre' : ... porti il torneo in sempre più case d'Italia, contribuendo a far conoscere ancor più il nostro splendido sport alle famiglie e ai giovani italiani e a entusiasmarci per le prestazioni delle azzurre e ...