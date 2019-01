Scuole chiuse all' Aquila

Allerta Meteo Marche : neve in arrivo - Scuole chiuse a Urbino : neve in arrivo sulle Marche nella giornata di domani, ma gia’ stasera sta nevicando nel Maceratese, a Camerino. In particolare in tutto l’entroterra sono previste nevicate diffuse con cumulate moderate, a tutte le quote altimetriche. Lo indica un avviso di condizioni Meteo avverse diramato dalla Protezione civile regionale e valido dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. Nevichera’, anche a quota piu’ basse, nel ...

Allerta Meteo Toscana : domani 22 gennaio Scuole chiuse ad Arezzo per rischio neve : In considerazione dell’Allerta Meteo e del rischio neve, il Comune di Arezzo ha emesso ordinanza di chiusura per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio. Il provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti disagi e pericoli per la mobilità e a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza stradale. Oggi è stata emessa dal Servizio ...

Allerta Meteo e Maltempo - Scuole chiuse Martedì 22 Gennaio : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Allerta Meteo Toscana : neve in arrivo - Scuole chiuse in diversi Comuni : Maltempo in arrivo in Toscana. Codice arancione per neve domani su gran parte delle zone interne della Regione. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione Civile. I fenomeni cominceranno con deboli nevicate dal tardo pomeriggio di oggi, a quote collinari, sulle zone centro meridionali e, anche a quote inferiori, sull’Alto Mugello. Il codice arancione, dalle 12 di domani per il resto della giornata, interessa Valdarno, ...

Scuole chiuse 22 Gennaio 2019 : A seguito dell’arrivo dell’ondata di freddo e ricordiamo NON di Gelo, che porterà nei prossimi giorni nevicate fin in pianura al Centro-Nord. (Vedi Analisi di Previsione). Vista l’evoluzione e i bollettini di criticità emessi dalla protezione civile, alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle Scuole. Scuole Chiuse in Toscana MancianoSoranoPitiglianoRoccastradaMonterotondo Marittimo (Chiuse anche per il 23 ...

Polemica Genoa-Milan : rischio caos - Scuole chiuse in anticipo - : 'A me è capitato più volte, lasciando l'istituto di sera, di incontrare gruppi di tifoserie, ho visto spettacoli che non mi piacciono, scene desolanti', ha concluso. Così invece Roberto Solinas, ...

Terremoto Romagna : domani niente Scuole chiuse a Ravenna : scuole aperte domani a Ravenna. Lo annuncia il Comune, mentre gli uffici stanno concludendo le verifiche sugli edifici dopo il Terremoto della notte. I riscontri, dai tecnici comunali e dai gestori delle strutture private, sono positive, motivo per cui il sindaco Michele De Pascale ha preso questa decisione. “Qualora dalle ultime verifiche in corso emergessero situazioni particolari relative a singole scuole, ne verrà data puntuale ...

Ravenna - terremoto di magnitudo 4.6 : Scuole chiuse : Il terremoto di magnitudo 4.6 avvenuto nella zona di Ravenna alle 00.03 della scorsa notte, con epicentro a 11 km dalla città e ipocentro a 25 km, è stato distintamente sentito in tutta la Romagna. La breve ma forte scossa, di tipo ondulatorio, è stata seguita da altri tre leggeri sommovimenti tellurici.Il primo alle 00.29, di magnitudo 3, con epicentro a 9 km da Cervia e ipocentro a 22 km. Poi l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ...

Maltempo Campania : neve in Irpinia - Scuole chiuse in molti Comuni : Intensa nevicata nella notte in Irpinia: le precipitazioni nevose hanno portato alla chiusura delle scuole di Ariano Irpino e di altri Comuni dell’Alta Irpinia. I mezzi spargisale e spazzaneve sono al lavoro lungo la SS7 Bis Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai Comuni dell’Alta Irpinia:nel tratto tra Voluturara e Montella registra una coda di mezzi pesanti che hanno difficoltà a percorrere la strada innevata. Criticità anche ...

Terremoto in Emilia Romagna - scossa di magnitudo 4.6 a Ravenna : paura ma nessun danno. Chiuse le Scuole : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 è stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma è stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna: tanta paura ma nessun danno a cose o persone. L’epicentro è stato localizzato lungo il litorale Ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ...