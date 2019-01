Zapata 4 gol | Quagliarella 2 | capocannonieri con CR7 Stasera Napoli-Lazio

Zapata e Quagliarella re del gol come CR7 : Rotture burrascose col Napoli Almeno per 24 ore, anzi qualcuna in più, fino a Juventus-Chievo di domani sera la classifica marcatori reciterà: Cristiano Rnaldo 14 gol, Quagliarella 14 gol, Zapata 14 gol. Col portoghese che ha realizzato 4 rigori, Quagliarella 2 e Duvan 1. È una classifica marcatori che parla napoletano. Anche se un napoletano del passato. I protagonisti della prima giornata di ritorno sono senza dubbio, almeno fin qui, Duvan ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : poker di Zapata e l'Atalanta stravince! : Risultati Serie A: la Classifica aggiornata e la diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : Zapata inarrestabile - quattro gol : L' Atalanta conferma di attraversare un grandissimo momento di forma e nel lunch match della 20esima giornata di Serie A dilaga 5-0 sul campo del Frosinone trascinata da un super Duvan Zapata , che ...

'Manita' dell'Atalanta al Frosinone con 4 gol di Zapata : Nona vittoria stagionale, la quinta in trasferta, per l'Atalanta che allo Stadio Benito Stirpe supera 5-0 il Frosinone salendo a 31 punti in classifica. Grande protagonista per la squadra di Gasperini ...

VIDEO Frosinone-Atalanta 0-5 Highlights : sintesi e gol della partita. Leggendario poker di Zapata! : L’Atalanta ha sconfitto il Frosinone per 5-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019. La Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto: traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un poker spettacolare : al 44′ fantastico colpo di testa su cross del solito Pasalic, al 47′ si ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Mancini-Zapata - la Dea vola! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite del primo campionato, attese oggi 20 gennaio 2019 per la 20giornata.

Zapata - 4 gol e va in testa alla classifica cannonieri : Un’altra scommessa vinta da Gasperini Quattro gol di Duvan Zapata al Frosinone (0-5 il risultato finale) e sono 14 in campionato. In testa alla classifica dei marcatori del campionato a pari merito con un certo Cristiano Ronaldo. A 27 anni, è l’ennesima scommessa vinta da Gasperini che ha trasformato un buon attaccante, in doppia cifra nelle ultime due stagioni in Serie A all’Udinese (10) e alla Sampdoria (11) in un bomber di ...

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score - ottavi : Zapata fa volare la Dea! Ora tocca alla Roma : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score degli ottavi, oggi lunedì 14 gennaio si giocano le ultime due partite, Cagliari Atalanta e Roma Entella.

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata si riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

La ‘riserva’ Ilicic incanta - Duvan Zapata s i riscopre goleador : così l’Atalanta tiene in vita il sogno Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, turno che ha rilanciato prepotentemente l’Atalanta. Prestazione fantastica della squadra di Gasperini che ha dominato in lungo ed in largo su un campo difficilissimo e contro una squadra che gioca un grande calcio: il Sassuolo. Dopo la grande prestazione casalinga contro la Juventus, l’Atalanta si conferma anche in trasferta e rifila un 2-6 tennistico alla ...

Sassuolo-Atalanta 2-6 : tripletta di Ilicic e gol di Zapata - Gomez e Mancini : REGGIO EMILIA - Goleada al Mapei con un'Atalanta che... quando vede il verde accelera e passa. Finisce 6 a 2 un match bellissimo, giocato a viso aperto, molto divertente. Vince un'Atalanta che si ...

Serie A - i voti di Atalanta-Juventus : Zapata da otto - Ronaldo entra e fa gol : Grandi emozioni nel match Atalanta-Juventus, match della diciottesima giornata di Serie A giocato nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre. Il risultato finale di 2-2 va sicuramente stretto ai padroni di casa ma conferma la forza dei bianconeri, che, pur con un uomo in meno per l'espulsione di Bentancur, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cristiano Ronaldo, entrato in campo nella ripresa. Il portoghese, pur giocando poco, merita ...

Live Atalanta-Juventus 1-1 Zapata rimedia all'autogol di Djimsiti : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono...

Atalanta-Juventus 1-1 La Diretta Apre l'autogol di Djimsiti - pari di Zapata : Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla ...