Migranti | altro barcone in avaria Libia invia cargo

Migranti - altro barcone in difficoltà in acque libiche : in 100 a bordo - si temono morti. Alarm Phone : “Malta verrà da noi” : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. “Alle ...

Lorella Cuccarini contro papa Francesco : “Sarebbe bello che parlasse anche di altro - oltre che dei Migranti” : Dopo la svolta sovranista, Lorella Cuccarini è tornata a parlare di politica, ribadendo il suo sostegno al governo Lega-M5s. L’occasione è stata un’intervista al settimanale Oggi, nella quale la showgirl se l’è presa con papa Francesco. Lorella ha rimproverato infatti il Pontefice perché, a suo dire, è distratto rispetto ai problemi reali della gente: “Sarebbe bello che il papa si esprimesse anche su altre situazioni, ...

Migranti - Matteo Salvini replica a Conte : “Altro che prenderli con aerei - li rimandiamo a casa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini Contesta ancora su Twitter la posizione assunta dal premier Conte sui 49 Migranti a bordo delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye: "Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa!"Continua a leggere

Migranti - Salvini a Conte : “Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con aerei - lavoriamo per mandarli a casa” : “Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po’. Scafisti e terroristi: a casa!”. Dopo le tensioni a distanza delle scorse ore, il ministro dell’Interno Matteo Salvini su Twitter è tornato a replicare a Giuseppe Conte. Il premier infatti, intervistato nel salotto di Porta a porta, aveva “sfidato” il divieto agli sbarchi del vicepremier ...