Ancelotti: «Oggi c’è stata cazzimma, la conferma che è una rosa competitiva»

(Di lunedì 21 gennaio 2019) «Milik ruoterà di meno» «Sono vittorie importanti soprattuto perché sono emerse altre qualità importanti come la generosità e il sacrificio. Abbiamo preso quattro pali, poteva prenderci lo scoramento, abbiamo saputo soffrire e alla fine abbiamo vinto meritatamente«Fabian Ruiz? Io credo che è stato veloce il Napoli a chiudere una trattativa e a esercitare la clausola prima degli altri.. Fabian l’anno scorso non aveva giocato sempre.«Non penso che Milik soffra le rotazioni. Ha trovato una forma ottimale, ruoterà di meno rispetto alla prima parte della stagione. Veniva da due anni di infortuni. Ora è in forma ottimale e quando un giocatore è in forma ottimale, si cerca di utilizzarlo».«Diawara può giocare sia come faceva in passato sia nei due centrali. Le ultime due partite le ha gestite molto bene, è stato diligente soprattutto in fase difensiva, può migliorare nella ...