Serie A | Napoli-Lazio in diretta esclusiva su Sky in 4K HDR

Probabili formazioni Napoli-Lazio - Serie A 20-01-2019 : Le Probabili formazioni di Napoli-Lazio, 20°turno di Serie A. Domenica 20 gennaio ore 20:30, Stadio Olimpico.Napoli-Lazio, domenica 20 gennaio. Dopo la pausa torna finalmente la Serie A, che da il via al girone di ritorno con i botti di Napoli-Lazio, sfida ad alto tasso di spettacolarità.QUI NAPOLI- Alle assenze di Koulibaly, Insigne e Hamsik, si aggiunge quella per squalifica di Allan. Mister Ancelotti dovrebbe confermare Maksimovic in ...

Ritorna la Serie A : oggi tocca a Roma e Inter - in attesa di Napoli-Lazio di domani : Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dalla Serie A è stata molto dura, ma oggi sabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dal Napoli rincorso da Inter, Lazio e Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine. Le partite della 20^ giornata La prima ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Calcio - la Serie A torna in campo dopo la pausa invernale. Big match tra Napoli e Lazio - la Juventus ospita il Chievo : Questo fine settimana la Serie A di Calcio tornerà finalmente in campo dopo la pausa invernale. Tra l’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che ci apprestiamo a vivere, si sono giocati gli ottavi di finale della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto la Juventus battere il Milan per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo e alzare per l’ottava volta il trofeo. I bianconeri ricominceranno la corsa ...

Ritorna la Serie A - turno favorevole per Roma e Inter. Napoli-Lazio - big match della 1° di ritorno : avanti gli azzurri - a 1.85 : Ritorna in campo la Serie A e, ad aprire il girone di ritorno, sono Roma e Torino. Le due vittorie con Sassuolo e Parma hanno rilanciato le ambizioni Champions dei giallorossi, che hanno chiuso il 2018 con 3 vittorie su 4 e ora vedono il quarto posto più vicino. Dall’altra parte i granata, ancora imbattuti in trasferta, sono a – 2 dal settimo posto che vale l’Europa League e perciò puntano a non tornare dall’Olimpico a mani vuote. Per gli ...

Arbitri Serie A 20 giornata - le designazioni : Rocchi per Napoli-Lazio : Arbitri Serie A 20 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha reso noti i nominativi degli Arbitri della Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 20° giornata, prima del girone di ritorno del Campionato di Serie A 2018-19. Vediamole -> Leggi anche Sampdoria, Ferrero: […] L'articolo Arbitri Serie A 20 giornata, le designazioni: Rocchi per Napoli-Lazio proviene ...

La Serie A torna in campo dopo la sosta : il big match è Napoli-Lazio : Pronti a scommettere su una fuga della Juve? Il calendario della ventesima giornata di Serie A è propizio alla squadra

Serie A - al via il girone di ritorno : i pronostici di William Hill per Napoli-Lazio e gli altri match della 20ª giornata : Il Torino ricomincia dall’Olimpico di Roma, dove prima della sosta ha fermato sull’1-1 la Lazio. I giallorossi, invece, hanno rilanciato le loro ambizioni europee con le vittorie contro Sassuolo e Parma e, secondo i quotisti di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, partono nettamente favoriti contro i granata: se, infatti, il segno 1 vale 1.65, il moltiplicatore per il segno 2 arriva a 5.80; 4.00 il valore assegnato alla X. ...

Serie A Napoli - Mertens in gruppo - ma niente partitella : Napoli - Seduta d'allenamento mattutina per gli azzurri di Carlo Ancelotti , in vista della prossima gara contro la Lazio. Il tecnico partenopeo ha potuto contare su Dries Mertens , che si è allenato ...

Biglietti Napoli-Lazio - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 20 gennaio : Domenica 20 gennaio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà teatro di una grande classica del nostro calcio, valida per la 20esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Lazio riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico spettano ai partenopei. I ragazzi di Carlo Ancelotti, secondi in classifica alle spalle della Juventus, vogliono ...