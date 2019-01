Juve | contro il Chievo è allarme rosso a centrocampo | si scalda Emre Can

Sui social campeggia l’hashtag #JuveOut : dura protesta contro i bianconeri dopo la Supercoppa : Un duro attacco alla Juventus ed alla classe arbitrale sta andando in scena in queste ore sui social, l’hashtag #JuveOut in vetta alle tendenze L’hashtag #JuveOut è in testa tra le tendenze di Twitter di quest’oggi. Di cosa si tratta? Potremmo definirla una protesta da parte di tutti i tifosi italiani non juventini, relativa ai presunti favoritismi ricevuti dal club della famiglia Agnelli. dopo la Supercoppa Italiana il ...

Spopola su Twitter #JuveOut l’hashtag nazionale contro i favoritismi bianconeri : Primo nei trend topic Al momento #JuveOut è l’hashtag più rilanciato su Twitter. È nato sul social network all’indomani dell’ennesima polemica arbitrale dopo una partita della Juventus. Stavolta è nata dopo la Supercoppa, con Banti che non è andato al Var a verificare l’entrata di Emre Can su Conti. Non solo, ci sono state le squalifiche di Gattuso del medico del Milan Mario Brozzi che proprio su Twitter ha specificato le ...

Higuain contro la Juventus - ci risiamo/ Video : Supercoppa Italiana - finale caldo con le proteste del Pipita : Higuain contro la Juventus, ci risiamo. Supercoppa Italiana, finale caldo con le proteste del Pipita, contestato un rigore non concesso da Banti

Juve - Allegri : "CR7 qui per vincere. In 11 contro 10 potevamo gestirla meglio" : Sorride Allegri e fa bene. A Gedda arriva il primo trofeo stagionale, il decimo sulla panchina della Juventus. Finora il bilancio parla di 4 scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe italiane dall'...

Higuain ha la febbre… o forse no : il Pipita verso il forfait contro la Juve : Si avvicina sempre di più l’inizio della Supercoppa in campo Juve e Milan in una partita che si preannuncia scoppiettante. Negli ultimi giorni ma soprattutto nelle ultime ore in casa rossonera a tenere banco è il caso Higuain, poche ore prima della partita il Pipita non figurava nella foto di gruppo, si sono scatenate le voci di mercato e su un addio ormai imminente, adesso la.. febbre, almeno secondo quanto filtra ...

Frasi contro la Juve - deferito il presidente del Torino Cairo ed il club granata : Il Torino è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro la Fiorentina, nelle ultime ore altra brutta notizia. Nel dettaglio il presidente Cairo è stato deferito per le dichiarazioni sugli arbitri dopo il derby perso con la Juventus. La comunicazione arriva direttamente dalla federcalcio precisando che il Procuratore Federale – esaminate le dichiarazioni rilasciate lo scorso 17 dicembre e rilevato che non sono state ...

Roma - dalla curva cori contro Napoli - Juve - Bergamo - Liverpool e Carabinieri : Roma - cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i Carabinieri dalla curva Sud gremita di tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia con l'Entella. Dopo la vicenda Koulibaly, ...

Ibrahimovic contro Ronaldo : “Andare alla Juventus non è una sfida” : Ibrahimovic contro Ronaldo – Zlatan Ibrahimovic potrà essere simpatico o meno, potrà essere apprezzato calcisticamente o discusso ma di sicuro non è mai banale negli atteggiamenti e nelle parole. L’ultima dimostrazione di questo suo modo di essere l’ha fornita oggi rilasciando alla testata olandese Voetbal Nieuws una dichiarazione piuttosto pepata nei confronti di Cristiano Ronaldo. Ecco […] L'articolo Ibrahimovic contro ...

Milan - allenamento e autografi a Gedda verso la Supercoppa contro la Juventus. FOTOGALLERY : Subito dopo la vittoria contro la Sampdoria il Milan è partito per Gedda , dove mercoledì si giocherà la Supercoppa italiana contro la Juventus . Durante la giornata di domenica, la prima in terra ...

Capello su Higuain : “dal rigore contro la Juve non è più lui” : Fabio Capello ha la sensazione che Higuain abbia voglia di andare a giocare per il Chelsea di Maurizio Sarri, dopo il rigore contro la Juve qualcosa si è rotto “A Higuain è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juve, da allora non è stato più lui. Ha perso quella intensità stando più lontano dalla porta, speriamo per il Milan che torni ad essere l’Higuain che tutti conosciamo“. L’ex allenatore del Milan, Fabio ...

Juventus - Benatia a forte rischio per Supercoppa italiana contro il Milan : Archiviati gli ottavi di Coppa Italia con la vittoria 2-0 a Bologna, la Juventus si è allenata alla Continassa a tre giorni dalla Supercoppa italiana contro il Milan a Gedda. Massimiliano Allegri ha ...

Juventini sui cori contro Kean : lui segna senza sceneggiate - : Mentre il mondo del calcio assiste sgomento agli ennesimi episodi di discriminazione con i cori razzisti che hanno macchiato le partite di coppa Italia di ieri, con i cori antisemiti all'Olimpico per Lazio-...

Bologna-Juventus - Inzaghi : “Ci spiace - ma la nostra finale è contro la Spal” : Bologna-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato della sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia: “Non parlerei di moduli, la Juve se le ha vinte tutte ci sarà un motivo. Mi dispiace perdere con due gol del genere. Con la Juve devi […] L'articolo Bologna-Juventus, Inzaghi: “Ci spiace, ma la nostra finale è contro la Spal” ...

Cori Bologna-Juve : non si tratta di razzismo contro Kean : E’ andata in scena una partita molto importante valida per la Coppa Italia, sono scese in campo Bologna e Juventus che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, 0-2 il risultato finale graze alle reti di Bernardeschi e Kean. Proprio nei confronti dell’attaccante sono arrivati fischi che inizialmente erano stati intesi come Cori razzisti ma non sembra proprio cosi. In effetti in altre occasioni pericolose per i bianconeri ...