ilfattoquotidiano

: Brindisi, premia i 25 dipendenti e li porta in crociera. “Per me è stato un piacere, non un costo” - italianaradio1 : Brindisi, premia i 25 dipendenti e li porta in crociera. “Per me è stato un piacere, non un costo” - Cascavel47 : Brindisi, premia i 25 dipendenti e li porta in crociera. “Per me è stato un piacere, non un costo”… - Noovyis : Un nuovo post (Brindisi, premia i 25 dipendenti e li porta in crociera. “Per me è stato un piacere, non un costo”)… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) “Un giorno mi è venuto da dire: se raggiungiamo l’asticella dei cinque milioni di euro, vi porto tutti in. E così è”. Vito Casarano, titolare della Technoacque di Fasano (), ha fatto questa scommessa con i suoi. Una scommessa che insieme hanno vinto. Quindi il 25 agosto , scrive il Quotidiano di Puglia, li hati tutti e 28 innelle isole greche tra Corfù, Atene, Mykonos e Santorini. Tutto a spese della sua azienda, che da oltre 30 anni si occupa di formulati chimici, impianti e servizi per il trattamento acque. Li ha volutire per aver raggiunto in anticipo quell’obiettivo di fatturato che si era prefissato.In viaggio anche mariti, mogli e figli. “Ma io – precisa l’imprenditore che li ha accompagnati con la sua famiglia – ho pagato solo per i. I ragazzi sotto i 18 anni viaggiavano ...