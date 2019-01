Una rischiosa mod aumenta la velocità di ricarica wireless dei Pixel 3

Circoncisione : Una pratica che si può rivelare molto rischiosa in alcuni casi : La Circoncisione è un "piccolo" e delicato intervento chirurgico a cui si sottopongono numerose persone, sia per problematiche di salute che per devozione ad una specifica fede e divinità. In numerosi ospedali vengono effettuate operazioni simili ogni mese ed in alcuni casi vi è la possibilità di imbattersi in complicanze non calcolate che risultano essere anche mortali. L'intervento consiste nella rimozione definitiva, parziale o totale, della ...