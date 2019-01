Terminato vertice di maggioranza | Cdm alle 18 per decretone

ilfogliettone

(Di giovedì 17 gennaio 2019) 11.23 Dopo circa un'ora èa palazzo Chigi ildisul decreto con le misure per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni. Provvedimento che dovrebbe essere varato nel pomeriggio dal Consiglio dei ministri, in agenda per le 18.Alla riunione hanno partecipato il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Presenti anche i ministri dell'Economia, Giovanni Tria, e per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, assieme ai sottosegretari Giancarlo Giorgetti, Claudio Durigon, Massimo Garavaglia e Laura Castelli. "Il testo è pronto: tutto bene, tutto in ordine. Tutti i nodi sono stati risolti", ha riferito al termine il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, annunciando appunto per le 18 la riunione del Consiglio dei ministri. Anche il nodo dell'anticipo del Tfr dei dipendenti pubblici "è stato risolto", ha ...