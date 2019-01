Liam Neeson piange la morte del nipote | era in coma da 5 anni

Lutto grave per Liam Neeson : è morto il nipote 35enne Ronan Sexton : È morto Ronan Sexton, 35 anni, nipote del noto attore nordirlandese Liam Neeson. L’uomo combatteva da cinque anni con le conseguenze di una terribile caduta di oltre sei metri che lo ha portato a battere la testa sul cemento e non ce l’ha fatta. Dieci anni dopo aver perso la moglie, l’amatissima Natasha Richardson, ecco dunque un nuovo Lutto familiare per Neeson che, al momento, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in ...

Morto il nipote di Liam Neeson : era in coma da 5 anni : Ronan Sexton, di 35 anni, è Morto il 17 gennaio dopo aver passato gli ultimi 5 anni in coma. Il giovane era il nipote dell'attore Liam Neeson, ed era in stato di coma vegetativo dopo una brutta caduta da una cabina telefonica durante una serata con gli amici. Il Daily Mail riporta come l'attore sia devastato dall'accaduto. Era il più giovane dei sei figli della sorella, Bernadette Sexton, ed era un musicista.L'INCIDENTE - Nel ...