Decreto quota 100 in rampa di lancio

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Ilè pronto, scrive Sky TG24. Il vertice in programma questa mattina tra lega e Movimento 5 Stelle si è concluso da appena due ore. Questa sera alle 18:00 parte il cdm che ratificherà le misure del reddito di cittadinanza100 con il. Fugate tutte le preoccupazioni sulla mancanza di coperture. I soldi ci sono e finalmente da aprile partiranno le nuove misure volute dal governo giallo verde.Ci sono tutte le risorse per100 e per reddito di cittadinanza. Via libera anche agli stanziamenti per il tfs (tfr degli statali) anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, al termine del vertice a tre sulne fra il premier Giuseppe Conte e i due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Incontro positivo, governo soddisfatto”, si legge nella nota. Prossimo passo è fissato per le ore di 18, col consiglio ...