Vicenza : esplosione in Corso S. Felice - ancora sfollati 12 cittadini (2) : (AdnKronos) - Le persone sfollate, tra cui tre anziani e una minorenne, passeranno quindi almeno un'altra notte da parenti e amici, compresa la signora che ieri sera – su iniziativa dei servizi sociali del Comune – è stata accolta in un albergo della città. “Li abbiamo contattati anche oggi – assicu

Vicenza - esplosione in negozio di Pc : 4.07 Un'esplosione, che ha poi innescato un incendio,ha distrutto a Vicenza un negozio laboratorio di riparazione di personal computer, in Corso San Felice. La deflagrazione non ha provocato feriti. L'onda d'urto ha demolito un muro divisorio e fatto saltare i vetri dell' intera palazzina di tre piani. I Vigili del fuoco, accorsi con due squadre dalla vicina sede cittadina, hanno spento il rogo del negozio.Le quattro famiglie residenti nella ...