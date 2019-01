Thomas Fabbiano al 3° turno degli Australian Open | ecco l’avversario dell’azzurro Data

Australian Open 2019 : il cuore immenso di Thomas Fabbiano. Il gigante Opelka sconfitto dopo un emozionante super-tiebreak : Thomas Fabbiano, con una partita giocata benissimo, si qualifica per il terzo turno degli Australian Open per la prima volta in carriera. L’azzurro, che per la terza volta vince due partite in un tabellone principale di uno Slam (gli era già capitato agli US Open 2017 e a Wimbledon 2018), supera in cinque set l’americano Reilly Opelka, 211 centimetri di altezza, per 6-7(15) 6-2 6-4 3-6 7-6 [10-5] e torna, virtualmente, entro i primi ...