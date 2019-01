Spagna | bimbo di 2 anni caduto nel pozzo | il tempo stringe e gela le speranze

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen. La conferma del DNA : I soccorritori sperano di localizzare il piccolo Yulen entro le prossime 48 ore. Le operazioni procedono lentamente a causa di una frana. Il papà: "Io e mia moglie siamo a pezzi, siamo morti. Ma abbiamo la speranza che sia vivo". Anche un robot-sonda impiegato nelle ricerche del bimbo.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : trovati capelli del piccolo Julen : In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: la vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El Mundo – di scavare un tunnel laterale per raggiungere ...

In Spagna i soccorritori lavorano giorno e notte da domenica per cercare di trarre in salvo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo vicino Malaga: si spera di localizzare il piccolo entro le prossime 24-48 ore, ha riferito il delegato del governo in Andalucia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis.

Continuano in Spagna le operazioni per portare in salvo Julen, il bambino di 2 anni caduto domenica pomeriggio in un pozzo a Totalan, in provincia di Malaga. Una telecamera, hanno riferito i media spagnoli, è stata calata sino a circa 80 metri sottoterra, nel pozzo che sarebbe profondo tra 100 e 110 metri, con diametro di circa 25 centimentri

Spagna - ricerca del bimbo di 2 anni : il pozzo in cui è caduto è illegale : Il pozzo spagnolo in cui domenica scorsa è caduto un bambino di due anni è illegale. Alle autorità andaluse incaricate di rilasciare il permessi per i sondaggi di acqua, infatti, non risulta alcuna richiesta. E non vi è alcun documento di progettazione, a disposizione delle stesse autorità, in cui si indichi come quel piozzo è fatto. Lo riporta El Pais, sottolineando che, legale o meno, pozzi del genere vanno sigillati e segnalati, misura che ...

Spagna - bimbo intrappolato nel pozzo : si scava tunnel parallelo - in tv la rabbia del papà : Il piccolo Yulen, di 2 anni, è caduto domenica in un pozzo lungo 110 metri, di 25 centimetri di diametro, a Totatlan, in Spagna. Si lavora senza sosta nella speranza di salvarlo ma non si conoscono le condizioni del bambino. Il papà disperato: “Sa cosa significa un'attesa di 30 ore aspettando che tirino fuori tuo figlio?”.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto in pozzo : impossibile raggiungere il fondo - si scava tunnel laterale : I soccorritori spagnoli da oltre 48 ore stanno lavorando senza sosta per salvare Yulen, il bimbo di 2 anni caduto domenica in un pozzo di prospezione a Totalan, nella provincia di Malaga, profondo 110 metri. La vicenda sta tenendo il Paese con il fiato sospeso come successe in Italia nel 1981 per il piccolo Alfredino Rampi. Dopo avere concluso che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso – riporta El ...

Apprensione per bimbo caduto in un pozzo in Spagna - il padre : “Non si fa nulla per salvarlo - stiamo morendo!” : “Molti tweet di appoggio, molti voti, ma nessun mezzo. Lei sa cosa significa un’attesa di 30 ore aspettando che tirino fuori tuo figlio?“: lo ha dichiarato José Rocio, il padre di Yulen, il bimbo di due anni, caduto domenica in un pozzo di prospezione a Totalan, vicino Malaga. A “Il programma di Ana Rosa” di Telecinco, ieri sera il padre del bambino ha espresso la sua disperazione per l’estenuante attesa per ...

