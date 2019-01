Riccardo Riccò | “Faccio i gelati e sono felice Ciclismo pulito? Non è cambiato molto e

oasport

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) ESCLUSIVA OA SPORT – La nuova vita del Cobra.ha voltato pagina etutto. Del suo mondo non fa più parte il. Ora ha aperto da quattro anni una gelateria/caffetteria a Tenerife e conduce l’attività insieme all’amata moglie. Altri ritmi, serenità e clima temperato. Le due ruote restano però nel cuore del nativo di Sassuolo. A tal punto da non escludere un clamoroso ritorno in gara nel 2024 a quasi 41 anni, quando scadrà l’attuale squalifica., raccontaci della tua nuova vita. “Ho una gelateria/caffetteria a Tenerife da 4 anni. La gestisco con mia moglie. Ho anche un figlio avuto con una precedente compagna, lui vive in Italia”.Perché proprio a Tenerife? “In Italia era impossibile avere un’attività e riuscire a guadagnarci. Le Canarie nontroppo lontane, riesco a far venire mio figlio ed a ...