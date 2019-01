Airbnb offre un soggiorno di 3 mesi a Grottole Aiutaci a rianimare un borgo

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Fuggi dal trambusto della città e diventa l'abitante di un paese del sud Italia. Immergiti nella cultura locale e scopri come parlare, agire e cucinare all'italiana. Verrai supportato dalla comunità locale e ospitato da. Il tuo obiettivo? Aiutarci a ridar vita a"., unlucano bellissimo ma dimenticato da rilanciare nell'anno di Matera Capitale della Cultura. È il progetto The Italian Sabbatical lanciato da: 4 persone,, assieme alla impresa sociale Wonder, avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3nela pochi chilometri da Matera.Ci si può candidare su www.italiansabbatical.com completando il modulo online. Il risultato della selezione sarà annunciato il 29 marzo 2019. Secondo un sondaggio di1 italiano su 3 dichiara di sentirsi stressato e il 65% ...