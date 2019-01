WhatsApp a scuola, dipendenza irrinunciabile per i docenti ma utile per i DS

scuolainforma

(Di martedì 15 gennaio 2019) Oggi moltiitaliani inconsapevolmente si sono talmente ‘fidelizzati‘ alle chatdella loroche non riescono più a farne a meno. Sono del tutto ignari dellaa cui sono esposti nell’arco delle 24 ore per l’utilizzo distorto di questo strumento, il quale ha di fatto violato del tutto il diritto alla loro disconnessione., la chat scolastica ad orario continuato Una strana abitudine si è oramai fatta strada nella totalità delle Istituzioni scolastiche italiane, e tra iin particolare: l’uso incontrollato e pericoloso dei gruppinelle scuole è oramai una realtà indissolubile. In tutta questa tecnologia fittizia e fine a sé stessa, gli unici a trarne profitto pare siano i Dirigenti Scolastici, i quali facendo finta di non saperlo utilizzano questo canale informatico per i loro scopi e per le loro finalità ...