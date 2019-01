Jeep Gladiator Rubicon | Mopar mostra una versione modificata del pick-up

Jeep Gladiator Rubicon : ecco come si presenta una versione full : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Jeep Gladiator - il pick-up più estremo : Di una Wrangler pick-up si parlava già nel 2005, quando Jeep presentò la concept Gladiator. Ma poi, come spesso accade, il progetto è rimasto chiuso in qualche cassetto e ci sono voluti quasi altri tre lustri per trasformarlo in una vettura di serie. Così la Jeep Gladiator è diventata realtà pochi giorni fa al Salone di Los Angeles. La Casa americana lo definisce come “il pick-up di medie dimensioni con capacità off-road migliori di sempre” e ...

Muscoli da «Gladiator» Jeep è anche pick-up : Bruno De Prato Los Angeles Jeep Gladiator ha conteso alla nuova edizione di Porsche 911 il palcoscenico al Los Angeles Auto Show. È il pick-up basato su Jeep Wrangler, l'icona del fuoristrada Usa la ...

Jeep Gladiator - A Los Angeles anche gli accessori Mopar : A poche ore dalla presentazione della Jeep Gladiator è già tempo di parlare di accessori Mopar, esposti al Salone di Los Angeles. I clienti potranno contare, come per tutti gli altri modelli, su un'ampia gamma di accessori di personalizzazione: per mostrare le varie opzioni al pubblico, l'azienda ha stato esposto un esemplare del pick-up completamente modificato.Gli accessori per la guida in fuoristrada. Alcuni degli accessori sono analoghi a ...

Jeep Gladiator : Mopar svela oltre 200 accessori per il nuovo pick-up : ... con il nuovo suv compatto le vendite in Europa potrebbero raddoppiare Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da ...

Nuova Jeep Gladiator 2020 : il pick-up con le capacità 4x4 migliori di sempre : Il nuovo modello presentato al Salone di Los Angeles si ispira alla lunga tradizione di robusti e affidabili pick-up del...

Nuova Jeep Gladiator 2020 : Mopar svela a Los Angeles oltre 200 accessori speciali [FOTO] : Un esemplare della Nuova Gladiator in mostra alla kermesse californiana è stato equipaggiato con alcuni dei nuovi componenti Mopar, divisione del Gruppo FCA che si occupa di ricambi e componenti speciali, svela sotto i riflettori del Salone di Los Angeles oltre 200 componenti speciali dedicati al nuovo pick-up Jeep Gladiator 2020. Un esemplare della Nuova Gladiator in mostra alla kermesse californiana è stato equipaggiato con alcuni dei ...

Nuova Jeep Gladiator 2020 : debutta il pick-up più inarrestabile del pianeta [FOTO] : Il nuovo Gladiator vanta Leggendarie capacità 4×4 e design autentico ispirato alla consolidata tradizione dei pick-up Jeep Il marchio Jeep presenta al Salone di Los Angeles l’anteprima mondiale della Nuova Jeep Gladiator 2020, il pick-up di medie dimensioni con capacità off-road migliori di sempre. Il nuovo modello si ispira alla lunga tradizione di robusti e affidabili pick-up del marchio americano e offre funzionalità, ...

Jeep Gladiator : debutta finalmente il pick-up del marchio : Tutti i potenziali acquirenti del nuovo pick-up del brand di FCA possono scegliere 4 allestimenti: Sport , Sport S , Overland e Rubicon . Disponibili su richiesta alcuni accessori dedicati al veicolo ...

E' possente e si chiama Gladiator il pickup Jeep che mancava : I clienti Jeep e gli acquirenti di pick-up di tutto il mondo ci chiedevano da tempo un veicolo con queste caratteristiche. Gladiator nasce dalla ricca e fiera tradizione di robusti e affidabili pick-...

Jeep Gladiator - Il pick-up arriverà in Europa nel 2020 : La Jeep torna nell'importante segmento dei pick-up presentando l'atteso Gladiator al Salone di Los Angeles. Non servirà però aspettare molto per capire se questa formula sarà apprezzata anche oltre i confini statunitensi: nel 2020, infatti, il modello arriverà anche in Europa. Tutto quello che serve in fuoristrada. Il progetto deriva da quello della Wrangler e punta quindi a offrire contenuti tecnici in linea con la tradizione off-road del ...

In arrivo la nuova Jeep di Fca - si dovrebbe chiamare Gladiator come un modello storico : Per conoscere il nome definitivo del nuovo pick up della Jeep si dovrà aspettare il Salone dell'Auto di Los Angeles, in programma dal prossimo 26 al 29 novembre. Con ogni probabilità, però,questa vettura davvero importante per tutto il Gruppo Fca alla fine non si chiamerà Scrambler, nome ventilato nei mesi scorsi. Qualche giorno fa un forum di appassionati Jeep ha diffuso le prime foto ufficiali e avanzato una nuova ipotesi di naming. Lo stesso ...