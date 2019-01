Draghi | ' Economia più debole del previsto | stimolo serve' - DIRETTA

Economia zona euro - Berlino rallenta ancora. Draghi all'Europarlamento : Il crollo della produzione industriale registrato in tutti i Paesi principali d' euro pa, Italia compresa, ripropone concretamente il rischio recessione. Il presidente della Bce ricorda: 'Le sfide ...

Addio - Quantitative easing. Cosa è stato lo stimolo all'economia europea di Mario Draghi : Dal 1 gennaio 2019 la Banca centrale europea non acquisterà più titoli di debito. Cosa cambia e perché è stata così importante per l'Eurozona

Draghi termina il Qe mentre l'economia dell'Eurozona peggiora : La Bce, come hanno osservato anche altri analisti alla vigilia della riunione, si trova nel dilemma di prendere atto della crescita debole del l'economia della zona euro, i dati economici della hanno ...

Draghi termina il Qe mentre l’economia dell’Eurozona peggiora : Milano. "La decisione di porre fine al Quantitative easing è più di tipo politico che economico e farà piacere ai falchi del Consiglio direttivo, in particolare ai tedeschi. Nonostante le revisioni al ribasso del pil dell'area euro, la Banca centrale spera nella comparsa di sacche di crescita e di u

Draghi non può ignorare l'economia e deve continuare con il QE - ma cerca comunque di punire l'Italia. : ... cioè del programma di acquisto dei titoli di stato e degli altri asset per agevolare la crescita del l'economia . Tra l'altro la mossa aiuterebbe proprio le varie banche collegate alle aziende ...

Bce - Draghi conferma buona salute economia Ue fine QE entro l'anno : Per il presidente della Bce, Mario Draghi, i recenti segnali di debolezze arrivati dalla zona euro non costituiscono una fonte di preoccupazione. Lo ha confermato ieri, affermando che: "Mentre alcuni ...