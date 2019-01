Carta d’identità elettronica 2019 | come verificare i Comuni che la rilasciano

Milano. Video personalizzato per il rinnovo della Carta d’identità elettronica : Un Video personalizzato con tutte le informazioni utili per il rinnovo della carta d’identità. Da ieri, i milanesi registrati con

Carta d’identità elettronica : dopo 20 anni soltanto uno su dieci ce l’ha. E i comuni dicono : “Arriverà - più poi che prima” : In tasca ce l’ha un italiano su dieci, non di più. Per gli altri, serviranno altri sette anni. Con l’operazione “reddito di cittadinanza” si torna a parlare, non senza polemiche, di tessere e ?di ?chip, ?di tempi, procedure e costi di emissione. In tema di digitalizzazione dei servizi al cittadino l’Italia vanta un precedente più che ?ingombrante, da Guinness dei Primati: la Carta di identità elettronica, questa semi sconosciuta da un quarto di ...

Roma. Carta d’identità elettronica : quasi dimezzata attesa per rilascio : Riduzione del tempo di attesa medio del 49% – da 114 giorni di luglio ai 58 giorni risultanti dalla rilevazione

Carta d’identità elettronica 2019 anche in Posta : come richiederla. Le novità : Tutti pronti, perché entro fine dicembre 2018 la Carta d’identità elettronica sarà l’unica Carta d’identità riconosciuta. Nell’era della galoppante e totale digitalizzazione della pubblica amministrazione e non solo, tutti i documenti si avviano ad essere rilasciati in formato digitale o elettronico. La Carta resterà in vigore solo in alcuni casi sporadici e specifici, decisi dal Ministero dell’interno. Nessuno ovviamente straccerà ai cittadini ...

Manovra - la Carta d’identità elettronica potrà essere rilasciata anche dalle Poste : La carta d'identità elettronica potrà essere richiesta anche alle Poste. A stabilirlo è un emendamento alla legge di Bilancio approvato in commissione alla Camera. Il ministero dell'Interno potrà stipulare convenzioni con specifici soggetti (ed è il caso di Poste) per semplificare e velocizzare le procedure, soprattutto nei comuni in cui si registrano forti ritardi per il rilascio.Continua a leggere

Entro dicembre 2018 la Carta d’identità sarà solo elettronica : quanto costa e come richiederla : Entro fine la fine di questo mese, dicembre 2018, la carta d’identità sarà solo elettronica. Significa che i nuovi documenti di riconoscimento saranno rilasciati soltanto in formato elettronico, mentre quelli cartacei saranno limitati ai casi urgenti indicati dal ministero dell’Interno, come motivi di salute, viaggio, concorsi, consultazione elettorale. In ogni caso, le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla ...

Diffusissima truffa Galaxy Christmas con S9 Plus in regalo via mail : Carta d’identità da blindare : Chi è approdato su questo articolo probabilmente ha ricevuto in queste ore una mail relativa alla promozione Galaxy Christmas con un Galaxy S9 Plus in regalo come premio di un fantomatico concorso in cui si è avuta la fortuna di essere stati selezionati. La vincita è tutt'altro che concreta, anzi nasconde una truffa vera e propria in cui molti potrebbero cadere. Cosa non va fatto assolutamente dunque dopo la lettura della missiva online? La ...

Noipa - tredicesima 2018 e utilizzo della Carta d’identità elettronica : Quando sarà disponibile la tredicesima Noipa di dicembre 2018? In che modo la nuova carta di identità elettronica influisce sull’utilizzo della piattaforma? In questo articolo risponderemo a queste due domande. tredicesima 2018 Noipa: quando? La data ufficiale della tredicesima Noipa 2018 non è ancora nota, ma normalmente verso la fine del mese di novembre viene messa in lavorazione, in modo che sia disponibile intorno al giorno 15 ...

Carta d’identità - il Garante della Privacy dice no alle diciture “padre” e “madre” : Matteo Salvini continua a portare avanti la sua proposta di inserire sulla Carta d'identità dei minori le diciture "padre e madre". Ora è arrivato il parere del Garante per la Pivacy, che ha bocciato il progetto del vicepresidente del Consiglio per "profili di criticità". Il ministro dell'Interno: "Andiamo avanti".Continua a leggere

Padre e madre sulla Carta d’identità - il Garante della privacy boccia l’idea di Salvini : Una delle primi iniziative, arrivando al Viminale, era stato quello di volere la sostituzione, nei moduli per il rilascio della carta di identità elettronica per figli minorenni, di «madre e Padre+ lì dove compariva «genitore 1 e genitore 2». Ora questa idea è stata bocciata dal Garante della privacy a cui il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Carta d’identità - Garante Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Salvini. Lui : “Si va avanti” : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia dicitura che specifica il ...

