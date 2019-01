Brexit | la Camera dei comuni britannica boccia l’accordo con Ue la May non si dimette

ilfogliettone

: #Brexit: Camera Comuni boccia accordo con 432 'no' - Agenzia_Italia : #Brexit: Camera Comuni boccia accordo con 432 'no' - antoguerrera : Rieccoci. Dunque, dicevamo: perché è accaduto qualcosa di importante oggi alla Camera dei Comuni britannica sulla… - brusalucia : RT @StefanoSeminara: La Camera dei Comuni respinge l'accordo sulla #Brexit. Da Marzo 2019 la Gran Bretagna sarà fuori da tutti i Trattati… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ladeihato a grande maggioranza il piano di accordo sullanegoziato con l'Unione Europea dal governo della premier Theresa May. Theresa May, a questo punto, ha chiesto alle opposizioni di presentare una mozione di fiducia sul suo governo stasera, per discuterla domani e vedere, dopo il voto negativo deisull'accordo sulla, se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza. La premier ha detto che il no all'accordo e' chiaro, ma che non sono emerse chiaramente altre proposte sul tavolo. E ha insistito, in caso di fiducia, sulla volonta' di andare avanti e di continuare a lavorare per attuare la."Il parlamento ha parlato e il governo lo ascoltera'. Lastasera ha deciso cosa non vuole ma non dice cosa supporta e se intende onorare la volonta' del popolo". Sono le prime parole di Theresa May dopo che ...