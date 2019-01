Angelo Spadaro | l’agente ucciso da un tir sull’A18 Salvini | “Una preghiera per lui”

fanpage

: Stretti nel profondo dolore delle famiglie delle vittime coinvolte nell' incidente mortale su A18 Catania- Messina… - poliziadistato : Stretti nel profondo dolore delle famiglie delle vittime coinvolte nell' incidente mortale su A18 Catania- Messina… - matteosalvinimi : Con grande dolore ho appreso della scomparsa del poliziotto Angelo Spadaro, travolto da un mezzo pesante questa not… - LegaSalvini : #Salvini: Con grande dolore ho appreso della scomparsa del poliziotto Angelo Spadaro, travolto da un mezzo pesante… -

(Di martedì 15 gennaio 2019)è l'agente di Polizia rimastoinsieme ad altre 3 persone in seguito ad un incidente sull'autostrada A18 Catania-Messina. Il cordoglio del ministro dell'Interno, Matteo: "Unaper lui e per le due altre vittime. Grazie a tutte donne e agli uomini della polizia di Stato per l'impegno straordinario che mettono ogni giorno per tutelare la sicurezza dei cittadini, in tutta Italia".