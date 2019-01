Ufficiale la data zero di Vasco a Lignano Sabbiadoro | tutti i dettagli sui biglietti in

Dark Souls Trilogy Standard Edition : la collection è Ufficiale e abbiamo una data di lancio : Immergersi nel magico universo di Dark Souls, con le sue atmosfere, musiche, i suoi boss e le sue sfide non è mai stato così semplice.E' infatti stato ufficializzato il lancio anche in territorio europeo della collection di Dark Souls. In parole povere potremo acquistare, in un unico pacchetto, l'intera trilogia di Dark Souls, la celebre saga nata su PS3 e Xbox 360 che ha rivoluzionato l'intero genere degli action RPG.Nel pacchetto troveremo: ...

Samsung Galaxy S10 : svelata la data della presentazione Ufficiale : Il colosso coreano ha annunciato la data in cui si terrà il primo evento Unpacked dell'anno dove verrà presentato il suo...

NBA – Buone notizie per gli Warriors : annunciata la data Ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...

Gomorra 4 / Video - data Ufficiale e primo teaser : Genny Savastano solo contro tutti : Gomorra 4, arriva la data d'inizio ufficiale e il primo teaser. Dal 29 marzo su Sky Atalntic, Genny Savastano solo contro tutti

Ufficiale la data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo - nel primo video trailer la solitudine di Genny dopo la morte di Ciro : L'anno nuovo inizia con una certezza sulla data di Gomorra 4 su Sky Atlantic a marzo: l'atteso debutto della quarta stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo di Roberto Saviano è fissato per il 29 marzo, con i primi due episodi dei 12 previsti. La produzione originale Sky venduta in decine di paesi all'estero ed acclamata tra le migliori degli ultimi anni anche negli Stati Uniti, torna con l'esordio alla regia di Marco D'Amore, non ...

Ufficiale la data di debutto di Killing Eve 2 - si riparte 36 secondi dopo : anticipazioni sulla seconda stagione : Killing Eve 2 ha finalmente una data di debutto: tra le novità più interessanti della scorsa stagione televisiva, la serie thriller tutta al femminile con protagoniste le magnetiche Sandra Oh e Jodie Comer torna domenica 7 aprile su BBC America e di lì a poco sarà resa disponibile anche in Italia sulla piattaforma TIMVision. La nuova stagione della serie ideata da Phoebe Waller-Bridge avrà ancora al centro della trama la caccia reciproca tra ...

Ufficiale la data d'uscita del nuovo singolo di Fedez - i primi versi di Che c***o ridi? anticipati sui social : Vivo le notti che non so ricordare con persone che non riesco a dimenticare, sopra questa giostra mi vien da vomitare, sono uno squalo con il mal di mare, volevo cambiare il mondo con le mie idee, è ...

Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM - Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio Ufficiale per HONOR 8A : Carrellata di indiscrezioni per Sony Xperia XZ4, Motorola P40 e HONOR 8A. Punteggi elevati da Geekbench e addirittura 8 GB di RAM per il prossimo flagship di Sony da una parte; trapelate varie caratteristiche tecniche presunte per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A. L'articolo Per Sony Xperia XZ4 ipotizzati 8 GB di RAM, Snapdragon 675 per Motorola P40 e una data di lancio ufficiale per HONOR 8A proviene da TuttoAndroid.

Big Little Lies 2 in onda in estate : la gaffe di Nicole Kidman spingerà HBO a rivelare la data Ufficiale? : Sono molti i fan in tutto il mondo che attendono con ansia la "sudatissima" Big Little Lies 2 e sembra che il momento topico non arriverà molto presto, almeno secondo quanto rivelato da Nicole Kidman lo scorso 31 dicembre. L'attrice ha presenziato ad un programma sulla CNN al fianco del marito Keith Urban, "New Year's Eve Live con Anderson Cooper e Andy Cohen", ed è stato proprio allora che ha risposto ad una domanda sulla messa in onda di ...

Stranger Things 3 ha una data Ufficiale : teaser e nuovo poster annunciano che il 4 luglio “tutto cambierà” : Dimenticate zucche e clima invernale, i ragazzi di Stranger Things 3 stanno per tornare ma questa volta lo faranno in estate come già rivelato nei giorni scorsi. In queste ore, però, Netflix ha voluto omaggiare i suoi fan facendo loro un bellissimo regalo per questo inizio di anno ovvero la data ufficiale di messa in onda dei nuovi episodi fissata per il prossimo 4 luglio. Alla vigilia di Capodanno, il colosso ha pubblicato un inquietante ...

Ufficiale la data de La Porta Rossa 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession - in onda da febbraio 2019 dopo le repliche : Il debutto de La Porta Rossa 2 ha finalmente una data Ufficiale: il noir con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, che lo scorso anno ha ottenuto un grande successo di pubblico su Rai2, torna in onda nei primi mesi del 2019. E non solo con i nuovi episodi. Per preparare il pubblico al ritorno della serie, Rai2 trasmetterà in replica la prima stagione dal 13 gennaio, per poi mandare in onda la seconda esattamente un mese dopo, il 13 ...

Ufficiale la data di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 - foto col cast della quinta stagione : tutti i dettagli : La data di Che Dio ci Aiuti 5 è finalmente Ufficiale. Dopo le prime indiscrezioni trapelate online, Rai1 ha deciso di anticipare la messa in onda della quinta stagione - visto anche il successo riscontrato dalle repliche della fiction su Rai Premium. Le storie del convento di Suor Angela torneranno dal 10 gennaio in prima serata, anziché il 14 febbraio come si pensava inizialmente. Lo conferma l'account social della serie, che ha divulgato ...

Frozen 2 esce nel 2019 : data Ufficiale e anticipazioni su Elsa e Anna : Quando esce Frozen 2 con Elsa e Anna? data ufficiale e trama Tutto pronto per il sequel di Frozen. A quattro anni dall’uscita del primo film, la Disney ha finalmente rilasciato la data ufficiale del secondo. Frozen arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 22 novembre 2019. La data italiana non è stata ancora resa nota […] L'articolo Frozen 2 esce nel 2019: data ufficiale e anticipazioni su Elsa e Anna proviene da Gossip e Tv.

Lo speciale natalizio di Victoria andrà in onda : Canale 5 annuncia la data Ufficiale di messa in onda : Lo speciale natalizio di Victoria si farà. Canale 5 ha confermato i rumors che riguardavano la messa in onda della puntata speciale che in Patria è andata in onda proprio dopo la seconda stagione della serie. Proprio dopo gli otto episodi andati in onda nei mesi scorsi, adesso i fan potranno finalmente mettersi comodi e godersi lo speciale natalizio di 90 minuti che andrà in onda domenica 30 dicembre su Canale 5 a partire dalle 21.20 ...