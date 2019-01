Susanna Tamaro e il dolore per la cagnolina uccisa da un boccone avvelenato | “Addio

Avvelenata Pimpi - la cagnolina di Susanna Tamaro : il commovente addio della scrittrice : Su Facebook il commovente addio di Susanna Tamaro alla sua Pimpi , una cagnolina trovata sei mesi fa in un canile: “Avresti dovuto farmi compagnia ma purtroppo non è stato così”. La cagnolina è stata uccisa da un boccone avvelenato: “ addio , piccolo raggio di luce, meraviglioso arcobaleno che hai allietato un tempo purtroppo così breve”.Continua a leggere

Intervista – Susanna Tamaro : «Adesso che parlo del mio invitato silenzioso chiamato Asperger - ho la forza di combattere il pregiudizio» : Quando si pensa ai grandi nomi della letteratura italiana contemporanea declinata al femminile non si può non fare riferimento a Susanna Tamaro, una delle scrittrici tra le più apprezzate, autrice di numerosi libri di grande successo letterario e di vendita in tutto il mondo con oltre quindici milioni di copie vendute per il suo best-seller “Va’ dove ti porta il cuore”, il libro italiano di maggior successo del secolo scorso tradotto ...