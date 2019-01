Blastingnews

: Milano, giallo di Chinatown: nella casa della donna scomparsa scoperte tracce di sangue - Noemithestar : Milano, giallo di Chinatown: nella casa della donna scomparsa scoperte tracce di sangue - IMeotto : @SkySport Ma la partita non era indirizzata dall'inizio.... Ah ma il gol di Locatelli era partito da un'azione dive… - DSA_MILANO : RT @DSA_MILANO: TEATRO IN FASCE A MILANO Spettacoli teatrali per bambini da 0 a 3 anni Giallo, rosso e…Tu Il bosco magico... -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Colpo di scena nelmilanese. Lo scorso 19 marzo, Zhao Huipeng, 40 anni, è sparita nel nulla. Ma ora,suadi via Paolo Sarpi, gli investigatori hanno trovato alcunedi(che non erano state rinvenute durante i precedenti sopralluoghi). Laviveva con il fidanzato (anche lui, da qualche tempo, irrintracciabile), ma la denuncia diè stata presentata dai parenti di Zhao, residenti a Shenyan,Cina nord-orientale.Tanti dubbi, poche certezze Ladi Zhao Huipeng è un vero e propriocon tanti dubbi e poche certezze. Dal 18 marzo, dall'appartamento di Via Sarpi, infatti, è sparito tutto: mancano gli effetti personali, il computer, il telefono e i documenti. Gli investigatori, però, hanno trovato alcune rilevantiematiche che non erano emerse durante una prima fare dell'indagine.La, ...