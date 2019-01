Senzatetto morto per freddo | un’amica | “Non era un barbone | viveva in baracca perché non

meteoweb.eu

(Di domenica 13 gennaio 2019) “Robert non era un, si arrangiava in qualche modo per vivere e se poteva era lui ad aiutare chi aveva bisogno”. Lo racconta all’ANSA un’amica del 48enne polacco trovatoieri in un capanno di fortuna in via Trebbiani, sul lungo fiume Tronto, in pieno centro storico di Ascoli Piceno, vittima del. Era da 15 anni in Italia.“Era un carissimo amico – racconta la donna, anche lei polacca -. Si era costruito quel riparo l’estate scorsa con i pochi soldi che guadagnava quando lo chiamavano per fare piccoli lavori, traslochi o puliture giardini, Noi amici gli abbiamo offerto altre sistemazioni, più idonee e confortevoli, ma le ha rifiutate”. Ieri la macabra scoperta.“Lo abbiamo trovato sul letto quando era giàin quelladi cui nessuno, a parte gli amici, sapeva nulla. Se l’era costruita ...