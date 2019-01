GR | auto investe gruppo di pedoni a Laax | un morto e un ferito

Tesla Model S in modalità autopilot investe e “uccide” un robot. Fake o delirio a Las Vegas? – VIDEO : Solo silicio e circuito stampato. Per un computer non esiste un Dio, e ancora neppure un Io. Dunque quel che è andato in scena nella notte di domenica su Paradise Road a Las Vegas non è un omicidio. Ma resta clamoroso, e diventa imbarazzante, ridicolo. Forse perfino falso. A pochi metri e a poche ore dall’apertura dei battenti del CES, la più famosa e famelica kermesse tecnologica al mondo, una Tesla Model S probabilmente in modalità ...

Rimini - slavo ruba auto - investe proprietario e provoca incidenti : ruba un"auto a Rimini, investe e ferisce il proprietario, poi dà il via ad una folle corsa per le vie della città nel tentativo di sfuggire alle forze dell"ordine.Protagonista uno slavo di 20 anni, autore del furto di una Fiat Qubo in via Palmiri lo scorso giovedì verso le 19:30. Approfittando di una distrazione del proprietario, che si era allontanato un istante lasciando l"auto aperta e col motore acceso, lo straniero si è messo al volante ed ...

Ruba l'auto - investe e ferisce il proprietario - poi fugge : arrestato : I soccorsi L'uomo, a pochi metri di distanza, stava parlando con un amico, quando ha sentito sbattere la portiera. Nel tentativo di bloccare la fuga si è parato davanti alla vettura, finendo investito.

Germania - investe immigrati con l'auto : quattro feriti gravi : Poco dopo la mezzanotte del primo gennaio, nel centro di Bottrop, a ovest di Dortmund, nel Nord Reno-Westfalia, in Germania, un uomo ha travolto intenzionalmente con l'automobile un piccolo gruppo di ...

Germania - veglione di sangue : investe e ferisce con l'auto 4 stranieri : Almeno quattro persone sono rimaste ferite nel centro di Bottrop in Germania dopo che un uomo ha travolto intenzionalmente una folla di persone con l'automobile, in quello che appare un attacco ...

auto investe pedone : un morto : Un uomo è morto nella notte in ospedale a Torino dopo essere stato investito da un'Auto che non si è fermata per prestare i soccorsi. L'incidente è successo ieri sera, verso le 21:15, in strada ...

GR : 80enne investe due auto e perde pneumatico ma prosegue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Reggio Emilia - donna travolta e uccisa da un’auto pirata. A Corsico un suv investe un 23enne alla fermata del bus : Una sessantenne originaria dell’Est Europa è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Stando alle prime ricostruzioni, la donna attraversava la strada spingendo una bicicletta a mano quando è stata urtata da un’auto che l’ha fatta cadere al centro della carreggiata. Una seconda auto l’ha poi travolta e trascinata lungo l’asfalto per un centinaio di metri, poi ...

Orrore in autostrada : investe uomo e si trova la testa incastrata nell'auto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Orrore in autostrada: investe ...

Roma. In in viale Manzoni autobus investe e uccide un sessantenne : Tragedia della strada giovedì all’alba nella Capitale. In viale Manzoni, all’angolo con via Merulana, un ciclista è morto in un

Inter - incidente automobilistico per Lautaro Martinez : l’attaccante nerazzurro investe una donna in bici : Il giocatore dell’Inter ha investito in centro a Milano una donna in bicicletta, la 37enne è stata subito trasportata in ospedale in codice giallo Un pomeriggio non facile per Lautaro Martinez quello appena trascorso, l’attaccante dell’Inter infatti ha investito in piazza Buonarroti a Milano una donna in bicicletta. L’argentino, al volante della sua Porsche Boxter, ha urtato e ferito la 37enne, trasportata poi ...

Con la 500 del nonno investe e uccide uomo durante gara auto : arrestato 21enne : Una gara fra macchine è finita in tragedi: I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, Napoli, hanno arrestato per omicidio stradale C.D., 21enne che gareggiando in auto con avversario un coetaneo ...

Pozzuoli - folle gara d’auto tra giovani in centro : a 100 km/h investe e uccide una persona - 21enne arrestato. Il video : Gareggiava, in auto, in centro a Pozzuoli, con un coetaneo 21enne. Tra venerdì e sabato notte un giovane, alla guida della 500 del nonno e con a bordo la ragazza, ha investito un netturbino 62enne, Alfonso Campochiaro e lo ha ucciso. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Denunciato, invece, per concorso in omicidio stradale, l’amico. Dalle telecamere di videosorveglianza, i ...

Michele Bravi di X Factor - incidente mortale con la Bmw : con l'auto investe donna in moto. Concerti sospesi : Michele Bravi di X Factor sotto choc: è rimasto coinvolto, l'altro ieri a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad una moto. Ne dà...