ilmessaggero

: Da Taccola a Zaniolo, il romanismo è in Virtus Entella | PagineRomaniste - ASRomaAddict3 : Da Taccola a Zaniolo, il romanismo è in Virtus Entella | PagineRomaniste - PagineRomaniste : Da #Taccola a #Zaniolo, il romanismo è in #VirtusEntella #ASRoma -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Ne ha vinte 9 su 14, partendo in ritardo di sei partite: doveva essere in B, invece gioca in C. Per mesi è stata ferma, in attesa di. Poi sì, si va in B, poi no. Lo strano caso dell'è di ...