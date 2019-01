Uefa | Lovren squalificato un turno per insulti sui social a Ramos

Uefa - decisione storica : Lovren squalificato per insulti social a Sergio Ramos : Una decisione senza precedenti. La Uefa ha deciso di squalificare Dejan Lovren per una giornata in gare internazionali per aver offeso Sergio Ramos via social. Nell'epoca di Instagram succede anche ...

