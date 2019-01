dilei

: RT @PiramideRossa: Si chiama “Scorz” e può cambiare la notte dei clochard. A Napoli i volontari inventano il rifugio di cartone per chi non… - fradeluc : RT @PiramideRossa: Si chiama “Scorz” e può cambiare la notte dei clochard. A Napoli i volontari inventano il rifugio di cartone per chi non… - APPasseggio : On the road: idee innovative per i senza fissa dimora - bookpat : Si chiama “Scorz” e può cambiare la notte dei clochard. A Napoli i volontari inventano il rifugio di cartone per ch… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) La ricerca in Italia è spesso uno dei settori più sottovalutati in generale. Tantissimi giovani cercano di compiere un nuovo “miracolo italiano” in pieno stile anni sessanta con meno dell’1,5% del PIL.Fortunatamente, però, i risultati che siamo in grado di conseguire con questa misera cifra sono straordinari, e figli di mente particolarmente brillanti.Quando tale concetto viene poi applicato al campo della solidarietà, qui nascono le storie più commoventi. I fatti sono avvenuti a Napoli, dove Giuseppe d’Alessandro, grazie ai propri studi e alle attività di volontariato praticate in ogni d’angolo d’Europa, ha portato a compimento lo Scorz.Questo strano nome indica un momentaneo rifugio per i senzatetto fatto interamente di cartone, in modo da favorire il riparo di questi. Nonostante lo Scorz possa essere soltanto una soluzione momentanea in ...