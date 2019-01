Parigi | esplode palazzo | morti due pompieri Feriti due italiani | grave una donna

Esplode una boulangerie all'Opera di Parigi : quattro i morti. Tra i feriti anche due italiani : Sono quattro i morti, due pompieri e due civili, le vittime di una fortissima esplosione avvenuta nel quartiere Opera di Parigi . Diversi anche i feriti : 8 in modo grave e 24 in modo lieve. Tra i ...

Parigi : palazzo esplode per fuga di gas. 30 feriti - grave un'italiana | : La deflagrazione è avvenuta in una boulangerie di rue de Trevise, vicino al teatro delle Folies Bergère. In fiamme un palazzo. Ferito anche un videomaker italiano. Il Procuratore: cinque persone sono ...