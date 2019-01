Lazio-Novara 4-1 | biancocelesti ai quarti di Coppa Italia

Lazio-Novara 4-1 - Inzaghi soddisfatto : “Approccio positivo” : LAZIO NOVARA 4-1, Inzaghi parla nel post partita- Ha di che essere soddisfatto mister Inzaghi nel post gara di Coppa Italia. La sua Lazio inizia nel migliore dei modi il nuovo anno, inaugurando il 2019 calcistico con un poker al Novara negli ottavi di finale del trofeo nazionale. Succede tutto, o quasi, nel primo tempo, […] L'articolo Lazio-Novara 4-1, Inzaghi soddisfatto: “Approccio positivo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Lazio-Novara - cori razzisti e antisemiti : partita non interrotta : cori anche contro le forze dell’ordine Oggi Carlo Ancelotti lo ha detto in maniera chiara: «Il razzismo è un problema del calcio italiano, non del Napoli». Due ore dopo, allo stadio Olimpico di Roma durante Lazio-Novara sono partiti cori razzisti e antisemiti da una parte della curva biancoceleste. Né l’arbitro Abbatista né il delegato per l’ordine pubblico sono intervenuti interrompendo o chiedendo l’interruzione della ...

Coppa Italia Lazio-Novara 4-1 - il tabellino : Calci d'angolo: 6-0 per la Lazio Lazio-Novara 4-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Tutto sulla Coppa Italia

Lazio-Novara 4-1 : pagelle e tabellino : Lazio-Novara, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Coppa Italia - ottavi : Lazio-Novara 4-1 : 16.57 Nel primo incontro degli ottavi di Coppa Italia Lazio-Novara 4-1.Ai quarti ci sarà la vincente di Inter-Benevento. Al 7'traversa laziale, e azione pericolosa del Novara con Schiavi. Vantaggio Lazio con Luis Alberto (12'),poi al 20' Immobile si fa parare un rigore, ma è lesto a ribadire in rete. Al 35'ancora Immobile servito da Lukaku.Al 48'gol di Milinkovic su punizione.Al 49',mani di Luiz Felipe e rigore realizzato da Eusepi.Lazio ...