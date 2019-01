Inter | un fondo di Hong Kong interessato alla quota di Thohir

Inter - un fondo di Hong Kong vuole il club. Suning non cede - Thohir - forse - sì : L'arrivo di Beppe Marotta in società, l'acquisto di Diego Godin dall'Atletico Madrid per la prossima estate e il possibile futuro sbarco ad Appiano Gentile di Federico Cherubini , anche lui ...

Un fondo di Hong Kong vuole l'Inter : Zhang resiste. Per ora : L'arrivo di Beppe Marotta all'Inter è soltanto l'ultimo dei tanti tasselli di Suning per riportare i nerazzurri nel calcio che conta. La proprietà cinese del club di corso Vittorio Emanuele ha un solo ...

Scienziati Intercettano segnale radio dallo "spazio profondo" : Gli Scienziati di un centro di ricerche astronomiche nordamericano hanno in questi giorni annunciato di avere captato un "segnale radio proveniente dallo spazio profondo".La strumentazione del Dominion radio Astrophysical Observatory, ubicato nella provincia canadese della Columbia Britannica, avrebbe infatti recentemente intercettato ben 13 "lampi radio veloci". Tali impulsi sarebbero partiti da un punto situato a ben "1,5 miliardi di anni ...

Inter - Keità : "In coppa dobbiamo arrivare in fondo - attenti al Benevento" : L'Inter si avvia alla partita di domenica a San Siro contro il Benevento valida per gli ottavi di coppa Italia con lo scoppiettante caso sul rinnovo di Icardi, multato tra l'altro per 100 mila euro ...

Banca Carige - i commissari incontrano il Fondo Interbancario : Banca Carige in cerca della quadra per evitare il peggio. I tre commissari straordinari Fabio Innocenzi , Pietro Modiano e Raffaele Lener sono oggi, 7 gennaio 2019, a Roma per una serie di incontri ...

L'annuncio del Fondo Internazionale Basalt - sulla Caronte & Tourist : Basalt Infrastructure Partners sbarca nel trasporto marittimo italiano e rileva il 30% di Caronte & Tourist, società siciliana leader nei collegamenti dello Stretto di Messina e molto attiva anche ...

Pernigotti - manifestazione di Interesse da un fondo indiano : Avvicendamento alla presidenza in casa Pernigotti , nel pieno delle manovre in corso sul destino dell'azienda che la proprietà turca dei fratelli Toksoz ha annunciato di voler chiudere. Dopo le ...

Signorini a ruota libera - l’Intervista : duro affondo su Barbara d’Urso : Signorini, l’intervista: l’affondo su Barbara d’Urso. Il giornalista si confessa e non risparmia la conduttrice di Mediaset. Poi un po’ di carota: “Animale da diretta” Alfonso Signorini si confessa a Belve, programma tv condotto da Francesca Fagnani in onda sul canale Nove (venerdì 14 dicembre alle 22:45). Il direttore di Chi, fresco dall’esperienza in qualità […] L'articolo Signorini a ruota ...

Borse mondiali in profondo rosso. L'Intervista a Alessandro Barbera. : Crescono i timori di un rallentamento dell'economia globale. A proposito dell'andamento negativo delle Borse mondiali abbiamo sentito l'editorialista della Stampa Alessandro Barbera. Ci ha spiegato ...

Carige - dal Fondo Interbancario ok al bond per 320 milioni : tra sei mesi rischia di diventare socio al 49% : MILANO - Dovevano essere 320 milioni di euro, e 320 saranno, per evitare che il 'fallimento di mercato' nell'emissione del bond subordinato di Banca Carige si trasformi in un fallimento a tutti gli ...

Sciopero generale in Tunisia contro i tagli ordinati dal Fondo Monetario Internazionale : Un aumento degli stipendi è essenziale per salvaguardare il potere d'acquisto della classe media, la colonna portante dell'economia tunisina'. Lo ribadisce il segretario generale del sindacato, ...