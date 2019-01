Disabile muore all' ospedale Moscati | Procura apre fascicolo

Ragazzo Disabile muore in un incendio in casa : i genitori furono uccisi in un agguato di mafia : Aveva assistito alla morte dei genitori, Antonio Mangiacotti, 26enne affetto da autismo, viveva con lo zio che non era in...

Incendio in casa - muore 26enne Disabile : ANSA, - SAN GIOVANNI ROTONDO , FOGGIA, , 11 DIC - Un giovane di 26 anni, affetto da autismo, è morto in un Incendio divampato, per cause in corso di accertamento, all'interno di un appartamento che si ...