Shutdown | in arrivo un conto da $13 miliardi al mese

traderlink

: Lo shutdown entra nel suo ventesimo giorno e non sembra esserci alcuna soluzione in arrivo. Sempre più probabile la… - GPN_MediaCenter : Lo shutdown entra nel suo ventesimo giorno e non sembra esserci alcuna soluzione in arrivo. Sempre più probabile la… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Come in un paese del terzo mondo. Ma l'onda d'urto potrebbe essere anche peggiore. L'impatto sui consumi Gli americani a casa senza salario non saranno in grado a loro volta di comprare. Il che ...