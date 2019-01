Rugby Al via il primo raduno pre 6 Nazioni 2019

Rugby - Guinness PRO14 – Il 16 febbraio le Zebre affronteranno i Campioni d’Europa del Leinster allo stadio Zaffanella di Viadana : Il prossimo 16 febbraio il Zebre Rugby Club affronterà i Campioni d’Europa del Leinster in un attesissimo match di grande prestigio L’associazione Rugby Viadana 1970 e lo Zebre Rugby Club sono lieti di annunciare il ritorno del Rugby internazionale allo stadio Zaffanella di Viadana dopo 7 anni. Il 16 febbraio infatti il Guinness PRO14 farà il suo ritorno nell’impianto casa del Rugby Viadana 1970 per ospitare la prestigiosa sfida tra ...

Pennestrì : «Il Rugby Como ha buttato via troppe partite» : La sconfitta di misura a Bergamo, ha mandato in archivio il girone d'andata del campionato di serie C2 di Rugby. Il Como ha chiuso con 12 punti, in terz'ultima posizione, precedendo - con ovvia ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : nel Girone 2 Viadana passa in testa - il ValoRugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Ospreys-Zebre 43-0. Partita mai in discussione in Galles - bianconeri spazzati via : Terza sconfitta consecutiva, nelle ultime due gare in trasferta zero punti segnati: altra serata orribile per le Zebre, che nella decima giornata del Pro 14 di Rugby escono sconfitte dalla trasferta in Galles per 43-0 per mano degli Ospreys. Franchigia italiana sempre sul fondo della graduatoria della Conference A con 15 punti. La compagine italiana resiste per metà della prima frazione, poi capitola al 24′, quando una meta tecnica porta ...

Italia Australia - risultato live 0-0 - info streaming Dmax : formazioni ufficiali - via! - Rugby - - IlSussidiario.net : Diretta Italia Australia: info streaming video e tv della partita di Rugby, test match atteso all'Euganeo, oggi 17 novembre 2018.

Rugby SERIE C1 / L'Imola guasta il ritorno del Ravenna RFC sul rinnovato campo di via Isonzo : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 La cronaca del match La sfida si presenta difficilissima sulla carta per il Ravenna, una squadra giovane e in forte crescita, contro l'esperta Imola che milita in ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Rugby - Test Match Italia-Georgia : Conor O’Shea “Troviamo un avversario difficile. Serve una gara con ritmo” : Alla vigilia della importantissimo Test Match tra Italia e Georgia, ha parlato il commissario tecnico Conor O’Shea. Il tecnico azzurri si è prima soffermato sulla sfida persa con l’Irlanda: “Dopo il primo tempo, a Chicago, ero sicuro che avessimo una chance di portare a casa la partita contro l’Irlanda. I primi cinque minuti della ripresa abbiamo regalato due mete all’Irlanda e l’energia e la mentalità delle due squadre sono ...

Rugby : Torna la palla ovale dei capoluoghi di provincia ad Imperia - di scena Union Riviera contro Cus Pavia : Nel girone di C1 nazionale, infatti, la franchigia della Liguria occidentale ritrova ben tre squadre espressione del mondo accademico: Genova, Torino e ora Pavia. Nei primi due casi si parla di ...