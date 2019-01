Nissan - Carlos Ghosn resta in carcere | nuovi capi d' imputazione

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato incriminato anche per due nuove accuse : Un tribunale di Tokyo ha formalizzato due nuove incriminazioni nei confronti di Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor. L’ex manager, arrestato lo scorso 19 novembre e tuttora in carcere, era già stato formalmente accusato

Nissan - la prima uscita di Carlos Ghosn dopo l’arresto : “Accusato ingiustamente” : “Sono stato accusato indebitamente e e detenuto ingiustamente”. Dimagrito di 20 chili, ammanettato ma non rassegnato. Casomai chiuso in un completo nero senza cravatta, ma con un tono deciso di chi non ha ragione di ammettere responsabilità. Questa la prima uscita pubblica di Carlos Ghosn dopo l’arresto il 9 novembre, protagonista dell’udienza preliminare svoltasi questa mattina alla Corte distrettuale di Tokyo. Il giudice doveva ...

Nissan - nuovo mandato d'arresto per Carlos Ghosn : abuso di fiducia : Un nuovo mandato di arresto del pubblico ministero giapponese è stato emesso nei confronti dell' ex presidente dell'alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn , con l'accusa di abuso di fiducia ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn ha ricevuto una nuova richiesta di arresto : L’ex capo dell’azienda automobilistica Nissan, Carlos Ghosn, ha ricevuto una nuova richiesta di arresto in Giappone, con accuse sempre legate al modo in cui ha gestito la società e per un presunto schema di falsi compensi per oltre 80 milioni

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato formalmente incriminato per i falsi compensi - dicono i media giapponesi : L’ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor Carlos Ghosn, arrestato lo scorso 19 novembre, è stato formalmente incriminato per aver sottostimato i propri compensi nei report alle autorità di borsa tra il 2010 e il 2015. I

Nissan : dal cda nessun nome per il successore di Carlos Ghosn : Fumata nera per il cda di Nissan Motor che non ha trovato un accordo per la nomina del successore di Carlos Ghson. Lo riporta il sito nipponico Kyodo News.

Nissan Renault - il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera. Che strano finisca così : di Carblogger Carlos Ghosn (si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è in galera a Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della Nissan. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre ...

Il consiglio di amministrazione di Nissan Motor ha licenziato l’amministratore delegato Carlos Ghosn : Il consiglio di amministrazione dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor ha votato il licenziamento del suo presidente e amministratore delegato, il brasiliano Carlos Ghosn, in seguito all’arresto avvenuto lunedì. Si pensa che Ghosn e un altro importante dirigente del gruppo, Greg Kelly, abbiano deliberatamente

Nissan - Il cda ha licenziato Carlos Ghosn : Il consiglio di amministrazione della Nissan ha rimosso Carlos Ghosn dalla carica di presidenza. Il board di Yokohama, al termine di una riunione durata oltre cinque ore per la necessità di "esaminare una relazione dettagliata sull'indagine interna" che ha portato all'arresto del top manager, ha tolto a Ghosn anche la poltrona di consigliere.Una decisione all'unanimità. La proposta avanzata lunedì dall'amministratore delegato Hiroto ...