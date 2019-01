Suicida a 10 anni lascia una lettera alla mamma | “Volevi che non fossi mai nata e ora io

meteoweb.eu

: Dopo anni di spese folli, oggi il Partito è schiacciato da debiti e dalla scelta politica suicida di abolire il fin… - Linkiesta : Dopo anni di spese folli, oggi il Partito è schiacciato da debiti e dalla scelta politica suicida di abolire il fin… - MandrilloBionic : Bimba di 10 anni si impicca. La lettera choc: “Ora sei la donna più felice del mondo” - Lucageneration : Bimba di 10 anni si impicca. La lettera choc alla madre -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) E’ drammatica e straziante lata da una piccola di soli 10che si èta in Messico. Straziante a partire dmotivazione del gesto: rendere la sua“la donna più felice al mondo“. La missiva scritta a mano dpiccola è stata trovata accanto al suo corpo senza vita: si è impiccata lo scorso 6 gennaio, nel giorno del Three Kings Day, o “El Dia de Reyes”, un festival popolare messicano dove le famiglie si scambiano i regali quasi come ale. Come sui media locali, la bimba avrebbe scritto di essere “addolorata” per la vita che sua madre era costretta a condurre e che la sua morte sarebbe sicuramente stato il miglior regalo per lei visto che, come le diceva sempre, voleva che non fosse mai“Sono io il motivo per cui papà è andato via di casa … spero che un giorno ti ricordi di me e quando sarai in ...