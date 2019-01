Satellite militare russo lascia l’orbita e brucia nell’atmosfera

Thales Alenia Sp. : In orbita Satellite osservazione militare CSO-1 : Roma, 19 dic., askanews, - Il primo satellite per l' osservazione militare CSO è stato lanciato con successo da Arianspace, con un vettore Soyuz, dal Guiana Space Center, lo spazioporto europeo in ...

Spazio : in orbita il Satellite francese per l’osservazione militare CSO -1 : Il primo satellite per l’osservazione militare CSO è stato lanciato con successo da Arianspace, con un vettore Soyuz, dal Guiana Space Center, lo Spazioporto europeo in Guiana francese. Sviluppato per il Ministero francese per le Forze Armate dall’agenzia spaziale francese CNES, delegata come autorità al contratto dall’ agenzia francese Direction Générale de l’Armement (DGA) , il satellite è stato costruito da Airbus Defence & Space ...