Mazda3 - Svelati i prezzi dell' ibrida

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Dopo aver svelato i listinia versione diesel, la Mazda ha diramato il prezzoe varianti elettrificatea nuova. La 2.0 Skyactiv-G M-Hybrid da 122 CV è omologata comea tutti gli effetti e sfrutta un sistema 24V composto da un piccolo motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio. Le prime consegne sono previste per il prossimo mese di marzo cona partire da 23.200 euro.Va anche a due cilindri. Il sistema utilizzato dallaè in grado di recuperare energia nelle fasi di frenata per poi supportare il funzionamento del motore, riducendo i consumi e migliorando le prestazioni, soprattutto nello spunto da fermo e in accelerazione. La M-Hybrid dispone di una variante aggiornata del sistema i-Stop: grazie alla presenza del motore elettrico supplementare, il ritardo nella riattivazione del propulsore dopo l'arresto con funzione ...